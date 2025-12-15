La negociación del salario mínimo para 2026 entra en su recta final con una diferencia que refleja la profundidad del desacuerdo entre empresarios y sindicatos. Este 15 de diciembre es la fecha límite para que la mesa de concertación logre un consenso entre Gobierno, gremios y centrales obreras. Si no hay acuerdo, el Ejecutivo deberá fijar el aumento por decreto antes del 30 de diciembre, como lo establece la ley.

(Lea también: “Regalo de Navidad”: mintrabajo habló del aumento del salario mínimo para 2026 en Colombia)

Las posiciones, por ahora, siguen distantes y no han mostrado movimientos en las últimas sesiones. De un lado, los sindicatos mantienen su propuesta de un incremento del 16 %, mientras que los empresarios se sostienen en un aumento del 7,21 %. Aunque los porcentajes ya muestran una brecha considerable, el contraste se vuelve aún más evidente cuando se traduce a pesos colombianos y se incluye el auxilio de transporte.

Según lo planteado por las centrales obreras, el incremento del 16 % significaría un aumento de $ 227.760 sobre el salario mínimo vigente. A esto se suma un alza equivalente del 16 % en el auxilio de transporte, que representaría $ 22.760 adicionales. Con estos ajustes, el salario mínimo para 2026 quedaría en $ 1’650.680, más $ 232.000 por concepto de auxilio de transporte.

En contraste, la propuesta de los gremios empresariales es mucho más moderada. El aumento del 7,21 % se traduce en cerca de $ 102.000 adicionales sobre el salario mínimo actual. Para el auxilio de transporte, los empresarios proponen un incremento de $ 14.420. Bajo este escenario, el salario mínimo llegaría a $ 1’525.598, más $ 214.420 de auxilio.

La diferencia entre ambas propuestas es amplia. Solo en salario básico, la distancia entre lo que piden sindicatos y empresarios es de aproximadamente $ 125.000 mensuales. Pero si se incluye el auxilio de transporte, la brecha total asciende a más de $ 142.000 cada mes. En términos anuales, esta diferencia puede superar con facilidad el millón y medio de pesos por trabajador, un dato que explica por qué el debate se ha tornado tan intenso.

Salario mínimo podría ser decretado el 24 de diciembre

Los gremios empresariales justifican su propuesta en las cifras más recientes del Dane, que evidencian un deterioro del mercado laboral. Según los datos, cerca de 11 millones de colombianos ganan menos de un salario mínimo, lo que representa 1,23 millones de personas más que hace un año. Desde esta óptica, un incremento elevado podría presionar los costos laborales, afectar la contratación y profundizar la informalidad, especialmente entre pequeñas y medianas empresas.

Los sindicatos, por su parte, argumentan que el ajuste debe responder al impacto real del costo de vida sobre los hogares. Sostienen que el aumento no solo debe empatar la inflación, sino también compensar el rezago acumulado de años anteriores, en los que —según su visión— los salarios perdieron poder adquisitivo frente a los precios de bienes básicos como alimentos, transporte y servicios públicos.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ha confirmado que el Gobierno busca una concertación, aunque reconoce que la distancia entre las partes es amplia. La reunión decisiva está programada para las 3:00 de la tarde de este 15 de diciembre y será clave para definir el rumbo del proceso.

Si en esta jornada no se logra un acuerdo, existen dos escenarios. El primero es que el Gobierno convoque reuniones extraordinarias que podrían extenderse hasta el 30 de diciembre. El segundo, que el aumento del salario mínimo para 2026 sea fijado directamente por decreto presidencial, una facultad que se activa cuando la mesa no alcanza un consenso tripartito.

Sin embargo, en diálogo con Pulzo.com, Sanguino fue enfático en que el Gobierno buscará dar un “regalo de Navidad” a los trabajadores, por lo que no se descarta que el aumento sea decretado el 24 de diciembre, como sucedió el año pasado.

