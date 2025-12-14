Con el arranque de las celebraciones del 24 y 31 de diciembre, Makro activó una jornada especial de descuentos con la que busca facilitar la compra de la cena navideña en los hogares colombianos. La campaña estará vigente del 12 al 18 de diciembre en sus 21 tiendas del país y reúne productos clave de la temporada con precios reducidos.

La cadena explicó que la iniciativa apunta tanto a familias como a pequeños negocios, bajo el mensaje “Makro también es mikro”, con el que refuerza su apuesta por acercar su surtido tradicional al consumidor final, manteniendo estándares de calidad y opciones de ahorro en una de las épocas de mayor gasto del año.

Durante esos días, los compradores encontrarán una selección de artículos típicos de la mesa decembrina, entre ellos:

Vinos importados y espumosos, con descuentos de hasta el 25 %.

Carnes frías de temporada, con 50 % de descuento en la segunda unidad en marcas como Colanta, Zenú, Avicampo y Bucanero.

Frutas tradicionales de diciembre, como uvas, arándanos y manzanas, con rebajas de hasta el 25 %.

Quesos y lácteos, con referencias seleccionadas al 25 % de descuento.

Cortes de cerdo como solomillo, bondiola, posta y pierna, con precios especiales y el respaldo del servicio de carne asistida.

Cuál es la carne que más se consume en diciembre

Makro destacó que el cerdo se ha consolidado como una de las proteínas más consumidas en esta temporada, y que su oferta busca trasladar al consumidor final la calidad que usualmente demanda el canal gastronómico.

La compañía anticipa un aumento en la demanda de productos como vinos, frutas frescas, panettones, carnes frías y cortes de cerdo, y recordó que el periodo de descuentos estará disponible hasta el 18 de diciembre o hasta agotar existencias.

