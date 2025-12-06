La cuenta regresiva para la Navidad empezó y Makro se metió de lleno en la tradición. Con la cercanía del Día de las Velitas y el inicio de las Novenas, la cadena mayorista activó una serie de ofertas para quienes quieren surtirse sin gastar de más en los productos típicos de estas fechas.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Éxito y Olímpica lanzan descuentos hasta del 77 % por diciembre: computadores, televisores y más)

Entre los artículos destacados aparecen las velas Don Pedro, uno de los básicos de cada 7 de diciembre. El velón Don Pedro x 6 unidades quedó en $26.900, una alternativa para quienes prenden varios altares familiares.

A este se suma la vela mediana x 20 unidades, por $ 16.900, y la vela pequeña acanalada x 10 unidades, que baja a $ 2.500, una de las opciones más económicas de la temporada.

Lee También

También habrá un set de velas con faroles por $10.900, pensado para quienes quieren iluminar balcones, ventanas o entradas. Como complemento, Makro aplicará 25 % de descuento en velas seleccionadas de la marca Bella Luz, otro clásico de estas celebraciones.

Panettones a buen precio y de varios sabores

La temporada navideña también se juega en la mesa, y este año los panettones volvieron a tomar protagonismo. Makro incluyó en su oferta tres nuevos sabores de su marca propia ARO: naranja con chips de chocolate, arándanos con nueces y ciruela con nueces. Estos panettones llegan en presentación de 400 gramos y quedan en $12.790, un precio que busca enganchar a quienes comparten este postre en Novenas y reuniones familiares.

En la misma línea, la marca ARO suma otros productos infaltables de diciembre, como la mezcla para buñuelos, la natilla, las galletas típicas o las nueces. Aunque no tienen precio definido en esta oferta puntual, acompañan la propuesta de Makro para facilitar que los hogares mantengan vivas las recetas y el ambiente tradicional que dominan las fiestas de fin de año.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.