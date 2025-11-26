El supermercado Carulla suspendió sus servicios en el centro comercial Granada Hills, ubicado en la Autopista Norte #146-48, desde hace varios meses. Durante este tiempo, el establecimiento ha permanecido con las puertas cerradas, situación que llamó la atención de residentes y visitantes habituales del sector. El punto era uno de los más concurridos por habitantes de las localidades de Usaquén y Suba, quienes lo frecuentaban diariamente para hacer sus compras.

El cierre temporal causó inquietud entre los clientes, ya que pensaban que sería similar al cierre total que tuvo esta cadena en la 116 con Autopista Norte, pues se trata de un establecimiento con amplia trayectoria en la zona y reconocido por la variedad de productos que ofrecía. Algunos usuarios manifestaron su sorpresa ante la falta de información visible en el lugar, mientras esperaban claridad sobre la continuidad del servicio en ese centro comercial del norte de la ciudad.

De acuerdo con información entregada por el Grupo Éxito a Red+, la suspensión de actividades se debe a una serie de remodelaciones que la compañía adelanta en ese punto de venta. Estas intervenciones buscan renovar las instalaciones y modernizar áreas clave del supermercado para mejorar la experiencia de compra de sus visitantes.

La empresa informó que las adecuaciones forman parte de un plan de actualización de varios de sus almacenes en el país. Aunque no se ha detallado una fecha exacta de reapertura, se espera que el local vuelva a operar una vez finalicen las obras, con espacios más funcionales y adaptados a las necesidades de los consumidores de la zona.

¿Cuál es el horario del Carulla de Granada Hills en Bogotá?

El Carulla ubicado en el sector de Granada Hills, en Bogotá, permanece cerrado temporalmente, según información del portal Dirección.com. A pesar de esta suspensión de actividades, el sitio web registra el horario habitual con el que opera este establecimiento cuando está en funcionamiento.

De acuerdo con esa fuente, en condiciones normales el supermercado abre de lunes a viernes entre las 7:00 a. m. y las 10:00 p. m.; los sábados atiende de 7:00 a. m. a 11:00 p. m., mientras que los domingos su horario va desde las 8:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. Estos horarios aplican únicamente cuando el punto se encuentra en operación.

¿Cuántos Carulla hay en Colombia?

Carulla, cadena de supermercados especializada, cuenta con más de 100 tiendas distribuidas en diversas regiones de Colombia. La marca, fundada hace más de un siglo, hace parte del Grupo Éxito y mantiene presencia en 11 de los 32 departamentos del país, principalmente en zonas urbanas y de mayor densidad poblacional.

La compañía ha consolidado su operación con distintos formatos de tienda, como Carulla FreshMarket, que resalta la oferta de productos saludables y sostenibles. Su presencia se concentra en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, donde continúa ampliando su cobertura para atender la demanda de los consumidores que buscan una experiencia de compra diferenciada.

