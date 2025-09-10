El periodista y expresentador de RCN Juan Eduardo Jaramillo encendió la discusión en redes sociales luego de denunciar un presunto error en los precios de un supermercado Carulla, en Bogotá.

A través de su cuenta personal, Jaramillo relató que, mientras hacía compras, encontró una notoria diferencia entre los valores exhibidos y los cobrados en caja.

El comunicador señaló además que, al intentar obtener una explicación, los empleados del establecimiento no supieron cómo responder.

“Lo peor es que los empleados no saben cómo reaccionar. Se quedan sin palabras. ¿Y el cliente? Nada”, añadió.

Su denuncia causó múltiples comentarios de usuarios que aseguraron haber vivido experiencias similares, reabriendo el debate sobre la responsabilidad de las cadenas frente a la claridad en los precios y el respeto a los derechos del consumidor.

“Siempre es igual, falsos descuentos. Desorden en los precios y en la caja todo más caro, “a mi me ha sucedido, con mucha frecuencia”, “es el pan de cada día” “eso pasa un montón”, son algunos de los comentarios.

Pulzo intentó contactarse con el Grupo Éxito, propietario de la marca Carulla, pero hasta el momento no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido con el comunicador.

