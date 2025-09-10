La Ley 2466 de 2025 trajo mayor claridad sobre los permisos remunerados a los que tienen derecho los trabajadores en Colombia, estableciendo que estos no deben afectar el salario ni las condiciones del contrato laboral.

Entre los casos reconocidos por la norma están: ejercer el derecho al voto o cumplir con la obligación de ser jurado de votación, desempeñar cargos oficiales transitorios, atender calamidades domésticas graves debidamente comprobadas, cumplir con comisiones sindicales o asistir al sepelio de compañeros de trabajo, siempre que se avise oportunamente.

También se contempla la asistencia a citas médicas de urgencia o con especialistas, obligaciones escolares en calidad de acudiente cuando la institución educativa lo requiera, y el cumplimiento de citaciones judiciales, administrativas o legales.

Todos estos permisos deben estar documentados mediante certificados, citaciones o soportes que validen la ausencia.

La norma advierte que el mal uso de los permisos, como emplearlos para fines distintos, puede acarrear sanciones disciplinarias por parte del empleador.

Además, el Ministerio del Trabajo anunció inspecciones para verificar el cumplimiento de estas disposiciones, en conjunto con autoridades locales capacitadas en la reforma laboral. En caso de incumplimientos, las empresas podrían recibir multas de hasta 5.000 salarios mínimos y enfrentar procesos administrativos derivados de quejas de los trabajadores.

Este cambio busca garantizar derechos laborales claros y uniformes, promoviendo un equilibrio entre las responsabilidades empresariales y las necesidades de los empleados.

