Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, señaló que el cierre temporal del establecimiento se dio tras una minuciosa inspección que se llevó a cabo durante el martes 9 de septiembre.
“Ordenamos la paralización inmediata de actividades y en la cocina de Andrés DC en Bogotá. Seguiremos atendiendo las denuncias de los trabajadores y garantizando condiciones laborales dignas”, añadió el ministro.
La dignidad laboral y la vida de los ciudadanos están por encima de cualquier consideración.
Tras más de 7 horas de inspección, ordenamos la paralización inmediata de actividades y en la cocina de Andrés D.C. en Bogotá.
