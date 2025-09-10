Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, señaló que el cierre temporal del establecimiento se dio tras una minuciosa inspección que se llevó a cabo durante el martes 9 de septiembre.

“Ordenamos la paralización inmediata de actividades y en la cocina de Andrés DC en Bogotá. Seguiremos atendiendo las denuncias de los trabajadores y garantizando condiciones laborales dignas”, añadió el ministro.

