La cocina principal de uno de los restaurantes más famosos de Colombia, Andrés Carne de Res, ha tenido que cerrar temporalmente sus puertas debido a graves fallos detectados en cuanto a la seguridad y salud laboral. Las irregularidades fueron encontradas durante una inspección hecha por el Ministerio de Trabajo el pasado 9 de septiembre de 2025.

“No solo ponían en riesgo la salud de los trabajadores, sino también a los clientes del lugar. Entre los principales riesgos detectados están peligros eléctricos, exposición a altas temperaturas sin los controles adecuados y un grave incumplimiento en la gestión de riesgos psicosociales”, señaló el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en un video publicado en su cuenta de X.

Además, este cierre no solo responde a los fallos detectados en la inspección, sino también a un incidente ocurrido un fin de semana previo en el cual resultaron heridas al menos doce personas. De igual manera, el Ministerio ha recibido más de 26 denuncias en todo el país relacionadas con irregularidades en las condiciones de trabajo y la seguridad laboral de otras sucursales de Andrés Carne de Res.

El Ministerio de Trabajo ha exigido que las actividades en la cocina se paralicen de inmediato, hasta que la compañía implemente todas las medidas correctivas citadas en un plan de mejoramiento. Este plan incluirá estudios de estrés térmico, así como mejoras en la manipulación y almacenamiento de productos químicos.

La viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz, quien lideró la inspección que duró más de ocho horas, anunció a través de Ssus redes que “se efectuarán inspecciones similares en el resto de las sedes de la cadena a nivel nacional para garantizar el respeto a las normas laborales y de seguridad”.

En ese sentido, el negocio debe garantizar el pago y las obligaciones que tienen con sus trabajadores durante la semana de suspensión; sin embargo, pese al cierre temporal de la cocina, Andrés DC en Bogotá podrá seguir funcionando como bar, por lo que tendrán servicio de bebidas, cocteles y más.

El ministro Sanguino destacó que “la dignidad laboral y la protección de la vida y la salud de los trabajadores deben primar sobre cualquier consideración económica o comercial”. Y prometió que el Ministerio mantendrá la sanción de paralización por al menos una semana, durante la cual se verificará el cumplimiento de las recomendaciones. Solo después de la mitigación efectiva de los riesgos se levantará la medida.

Este cierre temporal del establecimiento en la calle 82 de Bogotá, ocurre después de un fin de semana en el que se presentaron varios accidentes que causaron preocupación por la seguridad tanto de los empleados como de los clientes. El ministerio espera que Andrés Carne de Res asuma un plan de gestión rigurosa y responsable, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas nacionales en materia de protección laboral.

