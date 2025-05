La vida de Laura Villamil cambió en un abrir y cerrar de ojos en agosto de 2024, pues un accidente con fuego durante una de sus presentaciones en el restaurante Andrés Carne de Res le provocó quemaduras de alto grado en todo su cuerpo, llegando a poner en riesgo su vida.

Sin embargo, y contra todo pronóstico, la bailarina logró salir de la clínica el pasado 3 de febrero, después de 7 meses internada, para iniciar un proceso de recuperación. Ahora, desde casa, muestra mejoría mientras la acompaña con su arte.

Justamente, a través de sus redes sociales, Laura Villamil mostró imágenes inéditas de su recuperación mediante un emocionante video que retrata cómo fue todo su proceso en el hospital, tras sufrir quemaduras en el 80 % de su cuerpo.

En la grabación se puede ver a Laura Villamil hospitalizada mientras reacciona con su cabeza a las palabras de quienes la rodearon, en uno de los momentos más críticos de su recuperación.

En una entrevista con el programa ‘Sinceramente Cris’, de la periodista Cristina Estupiñán, Villamil narró que su familia se preocupó por el impacto que tendría para ella el verse a sí misma. Sin embargo, señaló que lo más importante para ella era estar viva, aunque reconoció que sí sintió un bajón una vez se vio en el espejo.

“Cuando me vi en el espejo, porque empezamos a hacer pruebas de levantarnos, caminar hacia el baño, me vi muy diferente. En ese momento yo no dije nada, y lloré… Ellos pensaban que estaba llorando de dolor. [Me decían] ‘¿te duele mucho?’, y yo no respondía y no decía nada”, contó inicialmente la bailarina.