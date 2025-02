La cantante paisa Marilyn Oquendo vivió un momento que jamás olvidará cuando se presentó en el reconocido restaurante Andrés Carne de Res, sin imaginar que Shakira estaba en el mismo lugar compartiendo con sus hijos y su hermano.

La barranquillera se encontraba disfrutando de la velada horas antes de su esperado concierto en vivo en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Oquendo, amiga cercana de la influencer Luisa Fernanda W, subió a cantar como parte del ‘show’ en el restaurante sin tener idea de que la superestrella de la música estaba presente.

Luego, al enterarse de la inesperada coincidencia, no pudo ocultar su emoción y compartió el momento en su cuenta de Instagram con un mensaje lleno de sentimientos hacia Shakira: “¡Casi me da un infarto! ¡Todavía no me la creo! ¡Aún tiemblo! ¿A quién más le gustaría que le pasara esto? #Shakira”.

La publicación rápidamente se viralizó y causó cientos de comentarios, con reacciones de todo tipo por parte de sus seguidores. Algunos la felicitaron y destacaron lo especial de la experiencia: “Wow, qué hermoso. Los planes de Dios son perfectos. Su voluntad es perfecta.”, “qué emoción! Gran momento. Te mereces todo lo bueno del mundo, amiga.”, “si hubieras estado en ‘La casa de los famosos’, nada de esto hubiera pasado, “¡todo pasa por algo!”.

Sin embargo, otros usuarios aprovecharon para cuestionar la magnitud de su reacción y darle un giro religioso a la conversación: “¿Y qué pasa que te vea? ¿Acaso ella es Dios? Dejen la estupidez, por eso este mundo está como está.”, “¿por qué mejor no gritas ‘Cristo vive, Rey de Reyes’? Eso sí, no lo haces.” “esta debió ser una de las razones por las cuales Dios impidió que entraras a ‘La casa de los famosos'”.

Lo cierto es que Marilyn vivió un momento único que la dejó sin palabras. Aunque no se sabe si Shakira llegó a notar su presentación, la paisa quedó marcada por la experiencia y, sin duda, seguirá soñando con la posibilidad de un encuentro directo con la artista que admira.

