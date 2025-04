El 17 de agosto de 2024, Laura Daniela Villamil vivió un momento que cambió su vida para siempre. Durante una presentación en el reconocido restaurante Andrés Carne de Res, en su sede de Chía, un accidente durante un espectáculo con fuego la dejó con quemaduras en gran parte de su cuerpo.

Lo que debía ser una noche de arte y celebración se convirtió en una lucha por la supervivencia, marcando el inicio de un arduo camino de recuperación que ha inspirado a miles.

Precisamente, en los últimos días la bailarina recordó qué pasó por su cabeza una vez pudo ver cómo estaba su cuerpo, luego de que en la Fundación Santa Fe —donde estaba internada— le descubrieran sus brazos.

En una entrevista con el programa ‘Sinceramente Cris’, de la periodista Cristina Estupiñán, Villamil narró que su familia se preocupó por el impacto que tendría para ella el verse a sí misma. Sin embargo, señaló que lo más importante para ella era estar viva, aunque reconoció que sí sintió un bajón una vez se vio en el espejo.

“Cuando me vi en el espejo, porque empezamos a hacer pruebas de levantarnos, caminar hacia el baño, me vi muy diferente. En ese momento yo no dije nada, y lloré… Ellos pensaban que estaba llorando de dolor. [Me decían] ‘¿te duele mucho?’, y yo no respondía y no decía nada”, contó inicialmente la bailarina.