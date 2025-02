Laura Villamil, una talentosa bailarina y docente de Artes Escénicas, sufrió un trágico accidente el 17 de agosto de 2024 durante una presentación en el reconocido restaurante Andrés Carne de Res, ubicado en Chía, Cundinamarca. Mientras hacía su espectáculo, su vestuario se incendió, provocándole quemaduras en el 85 % de su cuerpo. Este incidente la llevó a permanecer en coma durante varios meses en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Tras intensos tratamientos médicos y múltiples cirugías reconstructivas, Laura despertó del coma el 12 de septiembre de 2024 y comenzó un arduo proceso de recuperación. Finalmente, el 4 de febrero de 2025, después de siete meses de hospitalización, fue dada de alta y pudo regresar a su hogar, acompañada de familiares y amigos. A pesar de las adversidades, Laura expresó su gratitud por estar viva y su determinación de seguir adelante.

En una reciente entrevista con ‘Más allá del silencio’, la joven reveló que enfrentarse a su nueva realidad ha sido un desafío monumental. Aceptar las secuelas físicas y emocionales del accidente ha requerido una fortaleza excepcional.

En medio del duro relato de la joven, confesó que cuando se vio las quemaduras, lo primero que pensó fue en que la taparan porque los presentes la estaban mirando.

“Llegó mucha gente a mirarme y solo decía: ‘Tapéenme, por favor’, porque siempre he dicho que mi cuerpo es mi templo, mi elemento de trabajo, con lo que yo puedo transmitir, es mi arte, y uno es vulnerable estando tan expuesto, no solo físicamente, sino también emocionalmente”, Dijo Laura Villamil.

Asimismo, la bailarina contó que verse al espejo y asimilar cómo en encuentra su piel, su cara y su cabello no ha sido sencillo y es algo que le ha afectado.

“Mi cara, mi cara, ¿cómo está mi cara?, porque uno de chica es vanidoso (…) Y yo sentía que ese punto en el que estaba me veía tan hermosa, tan preciosa (…) Todos los maquillajes que hacía me salían muy bonitos y resaltaban muchas cosas que yo no veía de mí (…) Sentí que en ese punto estaba tan preciosa y ahora yo miro las fotos y yo digo: ‘Yo era muy bonita, yo era superlinda'”, dijo la bailarina.