En agosto de 2024, Laura Daniela Villamil, una talentosa bailarina y actriz de 28 años, sufrió un trágico accidente durante una presentación en el reconocido restaurante Andrés Carne de Res, ubicado en Chía, Cundinamarca. Mientras realizaba su espectáculo, su vestuario se incendió, provocándole quemaduras de segundo y tercer grado en aproximadamente el 80 % de su cuerpo. La falta de extintores cercanos y una respuesta inadecuada ante la emergencia agravaron la situación.

Tras el incidente, Villamil fue trasladada de inmediato a la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde permaneció en coma inducido durante varios mese. El 12 de septiembre de 2024, despertó del coma y comenzó un arduo proceso de recuperación que incluyó múltiples cirugías reconstructivas y terapias intensivas. Después de más de siete meses de hospitalización, el 4 de febrero de 2025, Laura fue dada de alta, saliendo por su propio pie y acompañada de familiares y amigos. A pesar de las adversidades, expresó su alegría y gratitud por regresar a casa.

La artista dio una entrevista en Caracol Radio, en donde contó que no fue nada sencilla su recuperación, pero que luchó por salir adelante.

“Yo esuchaba cuando me decía: ‘Eres un milagro’ y asi fue, es un proceso muy duro, pero con esto voliví a nacer, a mi me tocó aprender a caminar a comer y aún tengo limitaciones en la movilidad, pero gracias a Dios estoy aquí”, mencionó la bailarina en el medio citado.

Además, reveló que durante el tiempo que estuvo en coma y sedada vio varias cosas sobrenaturales que no sabe como explicar.

“Cuando estuve sedada, vi muchas cosas buenas y malas. Lugares maravillosos y muy feos. Incluso verme a mí en la ciudad, pero no era yo, era un hombre. Era algo sobrenatural, sentí a Dios y me decía a mí misma: ‘Tienes que trabajar muy duro’. Es inexplicable e impensable que si lo contaba iba a pensar que estaba loca, pero es real, es cuando me reconfirma que Dios existe y él obró para que yo esté viva en este momento”, dijo la joven en Caracol Radio.