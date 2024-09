Luego de estar varios días en coma por el accidente que sufrió en el restaurante Andrés Carne de Res en Chía, habló Laura Daniela Villamil. Señaló que la recuperación ha sido un proceso “muy duro” y reveló que nadie del establecimiento comercial se ha comunicado con ella.

(Vea también: Papá de bailarina pasó factura a dueño de Andrés Carne de Res; tiene que ver con empleados)

Laura Daniela, que sufrió graves quemaduras durante un espectáculo en el restaurante, también agradeció a todas las personas y a la Fundación Santa Fe por estar pendientes de su estado de salud.

“Es muy duro. Es muy complejo, son días muy largos. Son cosas que no quiero recordar. La verdad en este momento no pienso en eso, sino en la recuperación, en los días, en los días que llevo acá. No pienso mucho en cosas de afuera”, dijo Laura a Noticias Caracol.