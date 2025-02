Por: Caracol TV

La familia de Laura Villamil, la bailarina que sufrió un grave accidente en Andrés Carne de Res que dejó quemaduras en alrededor del 90 % de su cuerpo, está celebrando la salida de la joven del hospital, donde estuvo seis meses recuperándose de sus heridas.

La noticia la dio a conocer su hermano, Santiago Villamil, el pasado lunes 3 de febrero, a través de redes sociales. “Eres un ejemplo para todos y un orgullo para la familia”, escribió.

Horas antes, Santiago había compartido en su cuenta de Instagram que la joven iba a salir de la clínica Fundación Santa Fe, donde tuvo que someterse a diversas cirugías e, incluso, estuvo un tiempo inconsciente.

El hermano publicó un video en el que aparecía la bailarina, desde una ventana del centro de salud, saludando.

En la misma historia, Laura aparecía celebrando, bailando y bajo ella había un mensaje de quien publicó el video: “Llegó el día… mi hermana sale de la clínica”. Su salida, acorde con las mismas redes sociales de Santiago Villamil, estuvo rodeada por amigos cercanos y familiares de ella.

Luego de que se diera la feliz noticia de su salida, la joven escribió en su cuenta de Instagram un sentido mensaje agradeciendo a todas las personas que la han apoyado y acompañado durante estos meses.

“Mil gracias por su apoyo y linda energía, me llenaron de mucha fuerza para seguir viviendo y soñando. ¡Gracias! ¡Volví gracias a Dios!”, escribió, y acompañó el mensaje con una foto en la que se ve con un traje rojo.

Los usuarios de redes sociales, asimismo, han celebrado la salida del hospital de la joven: “Lloré, los milagros existen”, “Qué mujer tan admirable”, “Vas a salir de esta cómo la valiente que eres”, “qué noticia más hermosa” son algunos de los comentarios que ha recibido.

Así fue el accidente de Laura Villamil en Andrés Carne de Res en Chía

Mientras realizaba una presentación en la sede de Andrés Carne de Res de Chía, en Cundinamarca, el traje de la joven se incendió, causándole quemaduras en el 90 % de su cuerpo.

Tras el accidente, tuvo que ser sometida a un coma inducido en la clínica Fundación Santa Fe. Pasado casi un mes, el 14 de septiembre de 2024, la bailarina despertó de su estado de coma.

Un mes después, la mujer habló por primera vez luego de su accidente y agradeció por haber salido con vida de dicho hecho, asegurando que su proceso para recuperar su movilidad y habilidades motrices iba a ser difícil y de varios meses en el hospital.

Y así fue, pues la bailarina, cuya historia de esperanza y perseverancia llegó a oídos de cientos de miles de colombianos, fue recuperándose hasta el punto de lograr caminar, moverse y hasta patear un balón por sí sola.

De hecho, el 15 de octubre de 2024, la bailarina volvió a pararse y dar sus primeros pasos. Su hermano le dijo en ese entonces a Noticias Caracol en vivo que los médicos habían intentado varias veces hacer caminar a Laura, pero “el cuerpo no respondía con la fuerza de las piernas. Ella me contaba que no tenía la suficiente fuerza para ponerse de pie, pero ahora está enfocada y decidida a recuperarse y a salir de la clínica”.

