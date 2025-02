El lamentable incidente que se dio en Andrés Carne de Res, del que Villamil fue víctima dentro de un acto artístico que se presentaba en la sede de Chía para los comensales, se convirtió en noticia a nivel internacional.

La bailarina, que estuvo internada por más de 5 meses en la Fundación Santa Fe ante las múltiples cirugías que le debieron practicar, habló con Gustavo Gómez en ‘6 AM Hoy por Hoy’, de Caracol Radio, para contar los momentos de horror que tuvo que vivir.

Allí afirmó que “recuerda absolutamente todo” del momento del incidente. Incluso, su memoria le da para acordarse que un paramédico le dijo al llegar a un centro médico de Chía “tranquila, te vamos a cuidar”, a lo que ella respondió: “Pero me cuidan bien, por favor”.

En el diálogo con Gómez, la bailarina mencionó que recuerda “el calor y ver cómo la vida le pasaba por un instante en la cabeza” y de ver alrededor las reacciones de pánico de la gente que estaba en ese momento en el reconocido restaurante:

“Veía alrededor a la gente que solo me miraba y no me ayudaba, pasó mucho tiempo”, dijo Villamil a Caracol Radio.

La bailarina expresó que cree que si no hubiera pasado tanto tiempo antes de ser atendida, a lo mejor su cuerpo no tendría “tantas heridas tan graves” y su vida no hubiera “estado en tanto peligro”.

En este momento, Villamil estima que su fe la ayudó a salvar su vida, pues los doctores le decían “Laurita, eres un milagro”, ya que gente que se quema el 45 % de su cuerpo han muerto producto de las heridas y ella, con un 85 %, pudo vivir para contar su experiencia

