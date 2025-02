Contra todo pronóstico, este lunes, 3 de febrero, Laura Villamil recibió el alta médica después de sufrir graves heridas el pasado 17 de agosto, producto de un accidente mientras presentaba un ‘show’ en el restaurante Andrés Carne de Res.

El hermano de la artista, Santiago Villamil, publicó en sus redes sociales un video en el que se ve a la mujer bailando de la felicidad, en la Clínica Fundación Santa Fe (Bogotá), al enterarse de que ya podía volver a casa.

“Llegó el día… Mi hermana sale de la clínica“, escribió el joven.

El hermano de Laura Villamil, la bailarina que resultó quemada en Andrés Carne de Res, compartió la buena noticia de que podrá salir de la clínica después de estar en estado crítico. pic.twitter.com/aX5h9z1vlB — Pura Censura Oficial (@PuraCensuraOf) February 3, 2025

(Vea también: Filtran cómo escapó ‘la Diabla’ tras masacre de familia del pastor; iba con hombre armado)

Luego, en Noticias RCN grabaron el momento exacto en el que Laura Villamil salió de la clínica y allí se le pudo ver acompañada de su familia, amigos y algunos músicos, que la estaban esperando con los brazos abiertos.

“Así como dice la canción: calma y de las cenizas, florecer… Me había ilusionado en diciembre por fechas especiales, pero Dios tenía que ponerme la salida y aquí estoy. Muy feliz de poder estar en casa con toda mi familia”, fueron las primeras declaraciones de Villamil.

En cuanto a su recuperación, la bailarina indicó que seguirá en constante revisión médica y que tiene toda la energía para continuar con los tratamientos.

“Falta todavía movilidad, pero siempre, desde que me lata el corazón y tenga ganas, voy a estarme moviendo“, precisó.

Lee También

Finalmente, Laura Villamil dedicó unas palabras de agradecimiento hacia las personas que siempre la apoyaron durante su larga estadía en la clínica.

“Dios nunca me abandonó. No hay barreras para nada, la vida nos da muchas oportunidades, me dio una segunda oportunidad que se la agradezco para poder compartir con mi familia. Vivan la vida, hay que vivir cada momento como si fuera el último, sus oraciones me llegaron”, concluyó.

Vea acá el emotivo momento:

#ATENCIÓN | Laura Daniela Villamil salió de la Clínica Santa Fe luego de 7 meses internada por el accidente que le quemó el 90% de su cuerpo. pic.twitter.com/xILut4rzgi — Noticias RCN (@NoticiasRCN) February 3, 2025

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.