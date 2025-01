Una nueva controversia rodea a ‘Epa Colombia‘, luego de que una exempleada del reconocido restaurante a las afueras de Bogotá, Andrés Carne de Res, la acusara de un acto que afectó directamente su trabajo.

Según la joven trabajadora, la empresaria habría pedido un plato, consumido la mitad y luego devuelto la preparación. La denuncia fue hecha durante una entrevista en el programa XYZ de RCN Radio, donde la exmesera relató que la empresaria esperó a consumir parte del plato antes de devolverlo, argumentando que no era lo que había pedido o que algo no le gustaba.

La exempleada explicó que, en situaciones como esta, el costo del plato no recae sobre el cliente, sino sobre el encargado de la zona, afectando directamente su salario, y sin que tenga derecho a consumir lo devuelto, incluso si hubiera sido su error.

“Ella fue una vez a ‘Andrés’ y la pusieron en el área de Infierno. Lo que recuerdo es que pidió un plato, se lo comió a medias y luego dijo que no. No sé si fue porque no era lo que había pedido o por algo que no le gustó”, narró la joven en la entrevista, refiriéndose al restaurante Andrés Carne de Res.