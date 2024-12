Para nadie es un secreto que ‘Epa Colombia’ ha dejado su huella en la industria de la belleza. A pesar de las críticas que recibe, las ventas de sus queratinas son innegables con la presencia de tantos clientes en sus puntos de venta.

No solamente le distribuye a todo el país, sino que ha montado varias peluquerías y ha contratado a varias personas para atender. Sus productos han sido promocionados por varias ‘influencers’ reconocidas y ha logrado posicionarse en el mercado.

Sin embargo, no todo es color de rosa, pues existen situaciones a las que Daneidy Barrera tiene que prestar mucha atención, por ejemplo, la atención al cliente:

“Nadie sabe el detrás, todo el mundo: ‘Amiga, mucha clienta, que muy tarde’, me insultan y no ven todo lo que uno hace para crecer. Esto es de personal, de tiempo. Yo cogí este local y es de lado a lado, pero si se me sigue llenando yo voy a coger este. Tengan paciencia, estamos en temporada, seguimos contratando personal, vamos a seguir creciendo“, afirmó Barrera.

“Sé que tengo que mejorar y lo voy a hacer. Yo quiero que en enero haya un espacio más grande, más auxiliares, más chicas de lavado. Gracias a las personas que me han tenido paciencia, a las que me han tratado mal, ojalá que cuando tú tengas un negocio te des cuenta de que esto no es tan fácil“, terminó de decir.

En las mismas historias mostró a dos clientas, una de ellas esperó cuatro horas, mientras que la otra contó que esperó siete. Sin embargo, ninguna de las dos parecía molesta.

