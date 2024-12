‘Epa Colombia‘, la famosa empresaria y creadora de contenido, reveló a sus seguidores en Instagram que su hija Daphne no es exigente a la hora de elegir juguetes para Navidad.

A través de sus historias, compartió los obsequios que tiene planeado darle a la pequeña para esta época, explicando que optó por cantidad en lugar de calidad, ya que la niña no se fija en las marcas.

La empresaria mencionó que, aunque no busca juguetes de reconocidas tiendas, disfruta mucho el proceso de ser madre, incluso si este ha venido acompañado de desafíos.

En sus publicaciones, muestra cómo disfruta pasar tiempo con Daphne, ya sea en paseos por la ciudad o en divertidas sesiones de juegos en casa. Las imágenes reflejan la conexión especial que tienen ambas, y lo mucho que ‘Epa Colombia’ disfruta cada momento con su hija.

En cuanto a la Navidad, la empresaria no dejó pasar la oportunidad de consentir a Daphne con regalos. En una de sus historias, mientras se dirigía al trabajo con su hija en el auto, comentó entre risas que estaba considerando comprarle un juguete especial, como un perrito de peluche que camina.

La emoción de ‘Epa Colombia’ por vivir su primera Navidad con Daphne era evidente, y poco después, en otra publicación, mostró que finalmente había adquirido el juguete: un perro de peluche que camina, ladra y canta una canción.

Pero los regalos no se limitaron solo a ese juguete. En su serie de historias, la empresaria mostró más obsequios, como una muñeca sobre una patineta con luces y música, así como un carruaje que también tiene luces y sonidos. La empresaria confesó que había adquirido un total de siete juguetes, aprovechando una oferta especial de 200.000 pesos por el set completo.

Además, explicó que prefiere comprar estos juguetes en tiendas más económicas y no en establecimientos de marcas de renombre, ya que Daphne no se interesa ese tipo de regalos y, según ‘Epa’, la niña es humilde y disfruta de los juguetes más sencillos, como los que se encuentran en el centro de la ciudad.

“Amiga, a ella no le gustan nada los juguetes de ‘Fisher Price’, estos los compré por ahí en la calle y le encantan. He notado que esos juguetes no le gustan, no sé por qué, amiga. Ella prefiere los de Dollarcity o los del centro. ¡Amiga, yo sé que mi hija es del centro, como su mamá!”.