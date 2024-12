Aunque no ha quedado claro si la relación de ‘Epa Colombia’ y Karol Samantha está en buenos momentos o siguen teniendo problemas, fue llamativo lo que ocurrió recientemente con su hija Dafne Samara. Y es que, en medio de las jornadas laborales de la empresaria de keratinas y productos para el cabello, tuvo que salir a trabajar con la menor, sin compañía ni ayuda de nadie para llevarla en el carro.

Incluso, la misma Daneidy Barrera Rojas, nombre de pila de la ‘influenciadora’, subió una serie de historias en la que va conduciendo por las calles de Bogotá, se graba a sí misma y responde a críticas de las que cuestionan su responsabilidad como madre. Aunque lo hizo con el tono que la caracteriza, como si no tomara con mucha seriedad los comentarios, terminó con un duro mensaje para los que opinan de su vida.

A pesar de que estaba conduciendo y cuidando a Dafne Samara, ‘Epa’ también tuvo tiempo de sacar su celular para registrar lo que estaba ocurriendo en el vehículo y también hablaba de su día de trabajo. Pero llamó la atención que soltara un comentario sobre el cuidado de su niña:

“¿Será que alguien me puede cuidar a mi hija mientras yo trabajo de aquí al 24? Es que ha estado muy lleno. Necesito que alguien me la cuide, me la proteja, me le dé de comer, me la consienta y me le dé besitos a mi hija, mientras la mamá trabaja. Porque la mamá tiene muchas cosas que hacer”.