Por: Revista MB

‘Epa Colombia’ confirmó que planea ser mamá por segunda vez si no recibe una invitación para participar en La Casa de los Famosos: “Si no me llaman de La Casa de los Famosos, yo me embarazo”, expresó.

En redes sociales, se comenta con fuerza la nueva edición de La Casa de los Famosos, especialmente sobre los nombres de los primeros participantes revelados. La expectativa ha generado opiniones divididas, pues algunos consideran que los elegidos no son tan relevantes.

Entre los que esperan participar para esta temporada figuran Juliana Seligmann, Yina Rose, Manuela Gómez, Marilyn Oquendo, Deiry Vargas y Melissa Gate.

‘Epa Colombia’, una de las ‘influencers’ más reconocidas del país, expresó en una dinámica de preguntas en sus redes sociales su sorpresa por no haber sido invitada al programa: “No, mi linda, a mí nadie me invita… Yo creí que me iban a llamar porque tengo el talento, tengo el aura, pero no, amiga, llaman a un poco de desconocidos; no conoce a nadie esa gente. Por ahí a Manuela, pero Manuela ya fue. Que le den la oportunidad a otras personas”, comentó.

Con tono jocoso, agregó: “Si no me llaman a La Casa de los Famosos, yo me embarazo. Tengo una frustración porque nunca me llaman a nada. Amiga, el duelo lo voy a hacer en la maternidad; me desconecto y tengo un niño mono”.

Además, mencionó que intentó pautar su marca de keratinas en el programa, pero su oferta fue rechazada debido a que otra marca ya tenía presencia en el show: “Ni pagando me aceptan en La Casa de los Famosos“, señaló la influencer.