A pesar de que muchos dudaron de que fuera una estrategia para ganar seguidores y armar polémicas, como en otras oportunidades, ‘Epa Colombia’ quedó embarazada por medio de fecundación in vitro y actualmente está en el quinto mes de gestación. Pero no ha sido tan tranquilo lo que ha tenido que pasar y la empresaria de productos capilares se confesó en sus redes.

Por medio de historias de Instagram, respondiendo preguntas de sus seguidores, la bogotana habló de varios temas que han pasado desde que empezó el proceso, las críticas que le han hecho, las dificultades de salud que sigue atravesando y los planes a futuro junto a su pareja Karol Samantha.

Así han sido los primeros cinco meses de embarazo de ‘Epa Colombia’

Entre las preguntas que le hicieron a Daneidy Barrera Rojas, nombre real de ‘Epa’, esta fue la primera sobre los asuntos de su embarazo: “Ya se está notando, ¿cuántos meses tienes?”. Y ella empezó su sesión de confesiones relatando que muchos la critican por quejarse y otros ni siquiera creían que el embarazo era real:

“Cinco [meses], pero ha sido muy difícil. Me han dicho que soy superquejumbrosa, blandengue, débil. Eso es muy difícil… Ya está que me sale barriga, la piel se me estiró, había estado superagotada, no había querido caminar, me cansaba en la esquina. Ya me está saliendo barriga y tú no lo creías [risas]”.

“¿Qué tal te has sentido con tu bebé?”, fue otro de los interrogantes y empezaron las revelaciones de la ‘influenciadora’ por las dificultades y cambios que ha vivido: “Como no fue normal, sino que fue inseminación in vitro. Por los medicamentos se me cayó el cabello, se me brotó mucho la cara, todavía la tengo muy brotada, el estado de ánimo ha estado así (caído). Pero bien, he sido fuerte…”. Y una de las preguntas más llamativas fue sobre si iba a tener parto natural o cesárea, ya que ‘Epa Colombia’ contó por qué iban a tener que intervenirla quirúrgicamente:

“Yo nunca tuve relaciones con un hombre, no puedo tener mi bebé natural, tiene que ser por cesárea… Estoy muy agradecida con Dios por colocarlo en mi camino (al doctor) porque soy supermiedosa, no me gusta que nadie me esté mirando”.

Y así como muchs de los seguidores de la empresaria de keratinas y peluquerías tienen curiosidad de su proceso de embarazo, otros han empezado tratamientos de inseminación y no han tenido los resultados. Por eso ‘Epa’ compartió su historia de éxito:

“En la primera, quedé embarazada, si no quedaba embarazada no iba a tener hijos, más adelante o adopto. Pero en la primera quedé embarazada y me siento superfeliz”.

Pero lo más duro que confesó ‘Epa Colombia’ fue la posibilidad de que no pudiera quedar embarazada, pero ahora tiene planes de tener un segundo hijo bajo el mismo método:

“Me iban a colocar dos embriones y yo dije: ‘No’. Con uno (bebé) estoy que me muero, revivo, hay días en los que no puedo continuar con mi vida porque recaigo. Pero me sentí superfeliz… Apenas tenga a Daphne, voy a tener un niño y así, poquito a poquito”.

Según ha contado en otras oportunidades, ‘Epa Colombia’ y Karol Samanta eligieron al donante, los rasgos y nacionalidad. Además, confesó que todo el proceso las llevó a gastar varios millones de pesos para que tuvieran la seguridad de poder quedar embarazada.

