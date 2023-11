Desde que Alina Lozano y Jim Velásquez anunciaron que empezaban una relación sentimental y que no era actuado ni para volverse virales, muchos han sentido que deben opinar sobre esta pareja tan particular. Y ahora, a pocos días del matrimonio tan promocionado, la propia ‘Epa Colombia’ tuvo una serie de comentarios sobre lo que se comenta del novio y la novia.

Según mostraron en redes sociales, ‘Epa’ y Alina, se conocieron durante una sesión de tratamiento capilar que la actriz se hizo en una de las peluquerías de la ‘influenciadora’. Y en la corta conversación que mostraron hubo invitación a la despedida de soltera, al matrimonio y defensa de la joven a la reconocida artista de la televisión colombiana.

¿Qué dijo ‘Epa Colombia’ del matrimonio de Alina Lozano y Jim Velásquez?

En la mañana del martes 14 de noviembre de 2023 la actriz subió varias historias para mostrar su emoción de conocer a ‘Epa Colombia’ y contó que iba a hacerse algo en el cabello, para empezar a preparar los últimos días antes de que se haga el matrimonio. Y en Instagram mostró los momentos antes del encuentro y un pequeño fragmento en el que hablaron: “Por fin conocí a ‘Epa Colombia’ y es tan espectacular como me la imaginaba”.

Después, mientras la ‘influenciadora’ le hacía el tratamiento, dijo ante la cámara de Lozano sobre la relación que tiene con el joven Jim Velásquez:

“A esta mujer la critican demasiado y tú no sabes qué es el amor. El amor es cuando uno se enamora y no importa la edad, no importa el tamaño [risas], el tamaño sí importa, querida”.

Además, ya con el cambio de ‘look’ de la actriz, volvió a hablar la polémica ‘Epa’ del matrimonio y advirtió que estará allí, recordando que hace un tiempo la echaron del matrimonio de Andrea Valdiri y Felipe Saruma:

“Me invitaron al matrimonio y por allá estaré, ya saben que yo soy terrible, entonces no me inviten porque, después, me están sacando de los matrimonios… Realmente, la keratina te quedó espectacular”.

‘Epa Colombia’ y la advertencia a Alina Lozano

Aparte de lo que publicaron cuando estaban juntas, Daneidy Barrera Rojas, nombre real de la joven empresaria de productos para el cabello, no aguantó las ganas de revelar otros temas que conversaron. Mientras iba para su casa, subió una serie de historias en las que habló de Alina Lozano, de quien no recordaba el nombre porque no era de su época:

“Tengo un chisme. Esa señora, Alina, ¿cómo se llama?, es de la época de mi mamá y no estoy tan actualizada de ‘Pedro, el escamoso’. [Ella] Sí se va a casar con el muchacho y la han criticado, la han juzgado, han dicho que pobre señora, que le van a quitar la pensión y es entre las mujeres. Siempre he visto que es entre las mujeres, ni siquiera los ‘manes’, juzgando a la vieja o criticando a la vieja”.

La joven defendió la decisión de casarse de su nueva “amiga” y advirtió lo que va a buscar en la ceremonia de matrimonio:

“Se enamoró con el chino y yo voy a ir a ese matrimonio, a mirar qué más chismes saco, porque todo lo quiero saber y todo lo quiero contar. La ‘cucha’ contándome que le han pasado una cantidad de ‘cacharros’ terribles… Esa señora viene de una separación, viene de pagar unos dineros, ahora encontró al amor de su vida…”.

‘Epa Colombia’ no dejó pasar la oportunidad para advertir a Alina Lozano sobre lo que puede pasarle con Jim Velásquez, tal como a ella le pasó con su expareja, la futbolista Diana Celis, y por eso le dijo que firmara capitulaciones para no poner en riesgo su dinero:

“Yo le dije que firmara capitulaciones, aparte de que firmara, le dije que fuera seria, porque con tanta edad, mar…, uno tiene que ponerse a mirar qué hace por su vida. Una señora muy alegre, muy chistosa, me encantó, le caí muy bien, me agradó”.

Por ahora, la ceremonia de matrimonio sigue en pie para la última semana de noviembre, pero muchos siguen dudando de este tipo de publicaciones, ya que siguen pareciendo una forma de promocionar productos y monetizar, no tanto como si fuera una historia de amor que pasa por encima de las limitaciones de edad.

