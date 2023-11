Antes de asistir al concierto de RBD en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, Daneidy Barrera, su nombre de pila, interactuó con sus seguidores de Instagram, cuenta donde acumula más de 5 millones de adeptos a sus contenidos relacionados con su vida personal y a su empresa de keratina.

(Vea también: ‘Epa Colombia’ presume de su embarazo y cuenta cómo llamará a su bebé; ya tiene 3 meses)

La bogotana de 27 años, con una pinta al mejor estilo de Rebelde, respondió a aquellos que dudan sobre su embarazo solo por el hecho de que, a sus 4 meses de gestación, aún no le ha aparecido barriga.

“Todos los cuerpos son diferentes, no soy Winnie Pooh, desde chica he sido flaca, amiga”, cuestionó la empresaria a quienes critican que no tiene barriga de embarazada.