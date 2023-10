Dos semanas después de que anunció que será mamá, ‘Epa Colombia’ presumió su barriguita de embarazada. La ‘influenciadora’ se encuentra en su tercer mes de gestación.

(Vea también: ‘Epa Colombia’ destapó que pasará, legalmente, con su bebé si se separa de su novia Karol)

Se trata de una fotografía que publicó en la cuenta de Instagram de su negocio de keratinas. Allí se le puede ver muy sonriente con su abdomen descubierto y levemente abultado. La foto la complementó con un emoji de mujer embarazada.

Resulta que la instantánea fue compartida por un perfil que publica información del entretenimiento. Allí recibió comentarios positivos, pero no faltaron las críticas.

Los cibernautas destacaron que Daneidy Barrera luce feliz y desearon que ella sea una mamá llena de mucho amor para su hija.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por rastreando famosos (@rastreandofamosos)

A propósito de su embarazo, la bogotana de 27 años precisó que durante los primeros meses le ha dado mucha gripa, se han sentido muy cansada y con las energías muy bajas. Además confesó que ha comido muy poco y que hasta ha sentido mareos.

¿Cómo se llamará la hija de ‘Epa Colombia’?

Cuando anunció que estaba embarazada, la empresaria bogotana aseguró que estaba esperando una niña. Conforme ha pasado el tiempo ella ha dado más detalles de lo que tiene que ver con su hija y por eso ya se conoce el nombre.

(Vea también: ‘Epa Colombia’ dijo estar “demacrada” por su embarazo y mostró cómo ha cambiado su cuerpo)

Y es que sus seguidores le pidieron que no le fuera a poner un nombre raro. Entonces, a través de un video, ella contestó que no y reveló que la bebé se llamara Dapne Samara. La pequeña, incluso, ya tiene perfil en Instagram y ya cuenta con más de 500 seguidores, a pesar de que la cuenta no tiene ningún contenido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por rastreando famosos (@rastreandofamosos)

