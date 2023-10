Solo ha pasado un poco más de una semana desde que la también ‘influenciadora’ les confirmara a sus seguidores que, después de someterse a un largo proceso de inseminación, finalmente estaba embarazada.

(Vea también: “Quedo sin empresa”: ‘Epa Colombia’, con miedo de opinar sobre idea de Gustavo Petro)

Según comentó en ese momento, no veía la hora de que su bebé llegara al mundo para comenzar así “la mejor etapa” de su vida.

Aunque desde ese momento no volvió a pronunciarse al respecto, en las últimas horas la creadora de contenido reapareció en sus historias de Instagram para hablar sobre su embarazo y allí mostró una parte de los cambios que ha tenido en su cuerpo (que no han sido los primeros).

“Físicamente, todos los productos de la cara se me absorbieron. Los senos me han crecido demasiado, las venas se me brotaron todas, mi barriguita ya se ve un poquito. Me he enflacado, estoy como demacrada”, dijo ‘Epa Colombia’ en una historia de su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Más Rechismes | Farándula – Música – Tendencia (@masrechismes)

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar y varios de ellos comentaron en una publicación que recuperó el video lo que opinaban de su embarazo.

Lee También

“Se ve que está feliz”, “bienvenida a la maternidad”, “no dudo que el bebé recibirá mucho amor”, “está muy emocionada”, “qué bonita maternidad deseada”, “está bien que documente los cambios que ha tenido”, “me alegra mucho por ella”, “qué bien que disfrute del proceso”, “Dios la bendiga”, “qué bonito que esté feliz por su bebé”, son algunos de los comentarios que se leen en Instagram.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.