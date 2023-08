A pesar de que hace un tiempo ‘Epa Colombia’ había abierto su cuenta de TikTok y publicado varios videos, ahora quiere posicionarse en esa red social y ha recurrido a videos con lo que ella considera humor y gracia.

Y uno de los que más ha funcionado, según la misma empresaria de keratinas, tiene como protagonistas a Paola Jara y Jessi Uribe.

(Lea también: Nicolás Arrieta, ensañado con seguidores de ‘La Liendra’: “Niños con déficit de atención”)

El video en el que aparecían los dos artistas de música popular y le mandan un saludo a Sandra Barrios, la exesposa del cantante, fue revivido por la ‘influenciadora’ bogotana para hacer una parodia. Pero se sabe que, tiempo después de publicar esta grabación, ocurrió el divorcio de Uribe de su esposa y también empezó su relación con Jara. Por eso la elección ‘Epa’ no fue tan inocente.

‘Epa Colombia’ se burla de Jessi Uribe y Paola Jara por su video a Sandra Barrios

En el video que aparece en el perfil de TikTok de ‘Epa Colombia’, aparece ella acompañada por su papá y otro hombre mayor, que sería un familiar cercano. Los tres actúan como si estuvieran borrachos e intentan actuar aquella conversación de Paola Jara y Jessi Uribe frente a la cámara, refiriéndose a Sandra Barrios con unas frases que quedaron en la memoria de muchos.

La dueña de la empresa de keratinas y productos capilares actúa el fragmento de diálogo de la cantante popular:

“Sandrita, perdón. Nos emborrachamos, perdón, pero este hombre está de un juicio, mejor dicho. Aquí no hacemos sino…”

Y el otro hombre que la acompaña intenta seguir las líneas que dice Uribe, que en el momento de grabar el video no fue muy claro al hablar por estar bajo el efecto del licor y le manda amor a la que entonces era su esposa: “Mami, me extraña, sabes que te amo”.

Pero lo más duro que apareció en el video fue el texto de la parte superior, refiriéndose a la fidelidad, que en el video original tiene un significado claro:

“Siempre fieles, nunca infieles”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Chismosa (@la_chismosa_news)

Como si no hubiera sido suficiente la publicación en TikTok, en las historias de su cuenta de Instagram volvió a sacar el famoso mensaje de Paola jara a Sandra Barrios. Todo para promocionar su perfil en la red social de videos cortos y contenidos especiales que es muy conocida entre los más jóvenes: “Me estoy metiendo en TikTok, estoy empezando a hacer videos en TikTok (risas). Y me está yendo bien con ese: – Sandritaaaa, Sandrita, perdón. Nos emborrachamos, estamos de un juicio – (risas)”.

(Vea también: “¿Qué les parece?”: Yina Calderón abre posibilidad de volver a RCN para gran apuesta)

Según dijo la propia Daneidy Barrera Rojas, nombre real de ‘Epa Colombia’, la idea es que muchos lleguen a estos videos, ya que quiere incursionar en esa plataforma que no es en la que más es exitosa: “No me vio, pa’ nada, mar!>@, no me dieron ‘Me gusta’. Pa Dios, yo monto severos TikTok y a la gente como que no le gusta mi contenido (risas)”.

El video de Paola Jara y Jessi Uribe ya es muy conocido y ellos han aclarado que en ese momento su historia de amor no había empezado y que el matrimonio del cantante con Sandra Barros se acabó por otras razones. Pero ellos mismos se han molestado cuando reviven el video y, seguramente, llegará alguna respuesta a ‘Epa Colombia’ por esta burla.