Desde hace varios meses, Daneidy Barrera Rojas —nombre real de ‘Epa Colombia’— hizo público su deseo de convertirse en madre junto a su novia Karol Samantha.

Según explicó en su momento, estuvo dispuesta a invertir una buena suma de dinero para someterse a un costoso tratamiento, con el cual podría hacer su sueño realidad.

De hecho, en una entrevista con la española Eva Rey confirmó que buscó un banco de esperma estadounidense para llevar a cabo su propósito.

Este domingo, la creadora de contenido abrió un espacio de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram para que sus seguidores le hicieran cualquier tipo de consultas. El embarazo fue uno de los temas que más llamó la atención y hasta mostró en una foto cómo está su barriga.

En otras historias, Barrera Rojas explicó que ha sido un proceso lindo, pero desafiante. Incluso, señaló que ha notado cambios en su cuerpo que no se imaginó sentir.

“Esto del embarazo me ha traído cambios bruscos. Quisiera explicar lo que me está pasando. No es lo mismo ser mamá normal a querer ser mamá. Tengo que ser madura, aceptarlo, pensarlo y recapacitar”, comentó en un video.