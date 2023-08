En noviembre del año 2019, en el marco de las protestas del Paro Nacional que se vivió en Colombia, ‘Epa Colombia’ grabó videos en los que está dañando estaciones de Transmilenio para subir en sus redes sociales. Esos mismos videos sirvieron como prueba para encontrarla culpable y condenarla por vandalizar la estación de Molinos, en el sur de Bogotá.

Por esos actos cometidos junto a su exnovia y futbolista Diana Celis, el Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, le impuso 63 meses y 15 días de cárcel, sin posibilidad de prisión domiciliaria. También le impidieron seguir ejerciendo su labor como ‘influenciadora’, llevando a que cerrara sus perfiles en redes sociales, sumando una multa de 492 salarios mínimos mensuales.

Por diferentes medios y acciones, la defensa de la propia Daneidy Barrera Rojas logró reducir la pena y que no tuviera que estar tanto tiempo en la cárcel. Y ella empezó a cumplir con trabajo social para así ayudar con la comunidad, vinculándose con varias entidades del distrito.

Y casi cuatro años después, ya como empresaria de keratinas y otros productos para el cabello, además de estar monetizando como ‘influenciadora’ hace un buen tiempo, ‘Epa Colombia’ subió un video en el que hace una parodia de estar vandalizando un bus de Transmilenio, pero después mientras una sorpresa que pocos esperaban.

La joven se sube a uno de los vehículos del sistema de transporte de Bogotá y dentro de este se ven publicidades con su cara y su marca propia. También ayuda a pegar uno de los anuncios de sus productos en la parte exterior del mismo bus y se lee un mensaje:

Y en el ‘posteo’ que se lee en su cuenta de Instagram sirve para hacer una referencia a su otrora rival, Yina Calderón, pero reitera que su intención y voluntad es diferente y que quiere aportar a Bogotá:

“¡Amiga! No solo me volví amiga de Yina, sino qué también del Transmilenio. Sé qué cometí un error en el pasado, pero eso NO IMPIDE que pueda salir adelante nuevamente como lo he hecho hasta ahora… ¡Estoy súper superorgullosa de que el Transmilenio tenga mi imagen por toda Bogotá!”.