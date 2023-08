Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia‘, se hizo famosa en Colombia por su video viral alentando a la Selección. Este salto a la fama lo aprovechó para convertirse en una empresaria de queratinas y peluquerías en todo el país.

Incluso, su fama la ha llevado a tener reuniones con el expresidente Álvaro Uribe, quien supuestamente la invitó otra vez y ella rechazó. Además, la senadora Paloma Valencia también la buscó, supuestamente, pidiéndole publicitarla.

Sin embargo, su lado empresarial es ahora lo más destacado, con marca de queratina y peluquerías que llevan su apodo. Por eso, en ‘Desnúdate con Eva’ habló de la situación económica del país y dio un veredicto del primer año de Gustavo Petro como presidente.

“Tengo 500 empleados, 250 directos y 250 indirectos”, dijo. Ante la pregunta de Eva Rey sobre si le daba susto contestó: “A veces da susto porque uno dice ‘Dios mío, con esto que está pasando de la economía, del cambio de gobierno, los escándalos‘ uno se preocupa.” Haciendo referencia al caso del presidente y su hijo.

No obstante, se refirió al pago de impuestos y otros gasto “no es solo pagar el 35 % a la Dian, también hay que pagar nómina, arriendo, servicios”. Pero aclaró que no se ha visto afectada en este sentido: “Hasta el momento me ha ido muy bien”.

‘Epa Colombia’ habla sobre Gobierno de Gustavo Petro

Barrera dijo estar un intranquila por el gobierno actual: “Me preocupa un poquito, pero uno tiene que esperar, esperar el cambio que prometieron. Esperaba que este año fuera mejor, hay muchas personas diciendo que hay mucho desempleo, en general”.