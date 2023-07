Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’ desde el año 2014, contó en una entrevista para el programa ‘Lo sé todo’ el costo de los 80 diamantes que se incrustó en los dientes en días pasados. “Amiga, me puse 80 diamantes. ¿La doy o no la doy? Ya tenía hace un tiempo, pero me puse más linda”, expresó en sus historias de Instagram en su momento.

(Vea también: ‘Epa Colombia’ salió a chicanear su lujosa colección de carros y valen una millonada)

Cuánto le costaron los diamantes de los dientes a Epa Colombia

En la entrevista, la creadora de contenidos y también empresaria, reveló que para los 80 diamantes no pagó ni un solo peso. “La gente dice: ‘¡Ay! la gente que gana dinero lo quiere botar’. Pero no mamita, esto es gratis”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de EPA COLOMBIA (@epa_colombia)

Según su relato, la implantación de estas piedras preciosas fue a cambio de publicidad para la doctora Diana Pulgarín, quien se encarga de hacer procedimientos odontológicos a influencers como Yeferson Cossio, Wetscol y La Liendra.

(Lea también: Nuevo edificio (lujoso) de Epa Colombia para negocio en Bogotá: video de cómo es adentro)

Con este, ya son más de 7 procedimientos estéticos a los que se somete la creadora de ‘Epa Keratinas’, por los que no ha pagado un solo peso. Barrera describió que tiene bichectomía, lipopapada, mentoplastia, lipoescultura, mamoplastia de aumento, botox e hilos tensores.