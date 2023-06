Daneidy Barrera Rojas, más conocida en el mundo digital como ‘Epa Colombia’, no solo es polémica por sus empresas y lo que pasa con su vida sentimental en las redes sociales, también lo es por las diferentes cirugías que se ha hecho, pues muchos dicen que su buen cuerpo es producto de todos los procedimientos por los que ha pasado.

Cuántas cirugías se ha hecho ‘Epa Colombia’

La influenciadora se ha sometido a diferentes procedimientos estéticos como rinoplastia, bichectomía, mamoplastia de aumento, entre otras cirugías que han cambiado su aspecto físico.

Sin embargo, lo que muchos creen es que ‘Epa Colombia’ se ha financiado todas sus propias cirugías; sin embargo, eso no es así, pues en el programa ‘La Red’, de Caracol TV, la propia ‘influencer’ reveló cuál ha sido el secreto para pasar por el quirófano tantas veces y lo peor de todo, gratis.

La transformación de la influenciadora ha sido evidente en los últimos años. Así lo han notado sus más de cinco millones de seguidores en Instagram, quienes han visto cómo su rostro ha cambiado. Ella ahora luce una nariz más perfilada, unos pómulos sobresalientes y mentón cada vez más pequeño.

“Yo adquiero belleza de los cirujanos para sentirme mejor. Me estoy dando amor. A mi todas las cirugías por publicidad, el que me hizo los senos me dijo que le regalara una historia y a ellos les sirve más mis redes sociales. No he tenido que gastar plata y yo trabajo con mi Instagram impulsando otro emprendimiento”, expresó ‘Epa Colombia’.