Ya pasó más de un año de que se confirmara que Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, terminara su relación con la futbolista Diana Celis, después de escándalos y todo tipo de mensajes de lado y lado. Pero ahora, en un programa de televisión nacional y con su nueva novia al frente, la joven volvió a mostrar el dolor que le dejó esa relación.

Esto pasó en la participación que tuvo la empresaria de keratinas en el espacio de ‘Lo sé todo, Colombia’ del Canal Uno, que se emitió la tarde del martes 30 de mayo de 2023. Y aunque ella se mostró muy tranquila e intentó reemplazar de la mejor forma a Elianis Garrido, al final se le salió lo que muchos están acostumbrados a ver en ella y fue bastante incómodo para los presentes.

(Vea también: “Una novia audaz”: publicación sobre Carolina Cruz estalló rumores de matrimonio cercano)

En un fragmento del programa le preguntaron a ‘Epa’ por su novia, Karol Samantha, que estaba detrás de cámaras grabando videos para subir a redes sociales. Y empezó la comparación de la ‘influenciadora’ con su anterior pareja:

Pero minutos después, cuando terminaba el programa y todos esperaban una despedida tranquila, la bogotana dejó salir todo lo negativo que tenía por dentro y así interrumpió al presentador Ariel Osorio para hablar. Y como en algún punto había dado a entender que su noviazgo con Diana Celis fue importante, quiso ‘echar pa’ tras’ y enaltecer a Karol Samantha:

Lee También

Parecía una disculpa con su actual novia, con quien espera tener un hijo vía inseminación artificial, pero la convirtió en un ataque a su ex, recordando que por una demanda tuvo que darle mucho dinero. Teniendo en cuenta que convivieron por varios años y se aplicó la ley para repartir bienes adquiridos en medio de esta unión:

“Yo era muy pobre, no te alcanzas a imaginar, y lo único que yo hacía era hacer una publicidad y decir: – Amor, vamos a pagar el arriendo -, porque mi mamá nos rentaba una habitación. Y hoy en día he podido salir adelante, comprar mi apartamento, comprarme un carro y que tú (Celis) me los tengas que quitar.Que tengas que quitarle, a una persona que salió adelante, las cosas materiales. Hay cosas que uno se da cuenta, cuando uno sale adelante y tiene dinero, las personas que están contigo por lo que tienes y lo que eres”.

Evidentemente, era un reclamo por los temas materiales, que tuvo que darle y compensar con Diana Celis. Pero mientras el ambiente era incómodo para los presentadores del programa y así se veía en sus caras, ‘Epa Colombia’ siguió sacando en cara las cosas:

Lee También

“Una persona que estuvo seis años contigo, jamás se deja mal: con la Dian, la Superintendencia, con lavado de activos y te hace la maldad. Igual, me siento muy agradecida porque a mí no me corresponde dar nada. A mí me corresponde dar amor y felicidad. Pero si eso hicieron los abogados Torrado, que me pisotearon de una manera increíble y casito me dejan en la quiebra…”.