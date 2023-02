Cuando ya había terminado el noviazgo de ‘Epa Colombia’ y la futbolista Diana Celis, se conocieron fotos en las que estaban en una notaría, arreglando algunos temas y detalles legales. Pues ahora, para evitar que le ocurra algo inesperado y que le afecte el bolsillo, la misma empresaria de keratinas tomará serias medidas con su actual pareja, Karol Samantha.

Según contó Daneidy Barrera Rojas (nombre real de ‘Epa’), la relación con Diana Celis no solo finalizó en malos términos, también hubo una repartición de dinero y bienes, ya que estuvieron varios años juntas. Aunque pueda sorprender, el monto estaría sobre los 3.800 millones de pesos y así lo dio en un video de redes sociales: “Muy afortunada (Celis) de haber tenido a una mujer tan trabajadora, que tuvo que darle casi el 50 %, 3.800 millones de pesos en propiedades y en efectivo”.

Evidentemente, esta experiencia le dejó una lección muy grande a ‘Epa Colombia’ y no quiere repetir la historia, aunque está muy enamorada, según ha dicho, pero prefirió prevenir y revelar que le hará firmar capitulaciones a Karol Samantha. De esta forma, protegerá su patrimonio y evitará que vuelva a perder la mitad; sea porque formalicen su unión o por pasar más 3 años de convivencia.

En una serie de preguntas y respuestas en su Instagram, la ‘influenciadora’ publicó una imagen, junto a su novia, en la que se lee en letra pequeña este texto: “Por favor, fírmame pronto. Eres mi vida, mona linda”. Pues, lo de la firma dejó muchas preguntas y así las resolvió un rato después la misma Barrera Rojas cuando recibió este cuestionamiento: “¿Por qué estás pidiendo firmar capitulaciones a Karol?”.

Primero, aclaró que Karol Samantha no tiene redes sociales y que ella tiene sus propios proyectos y negocios, como ya había hecho semanas atrás. Pero después entró al tema ‘caliente’ y confirmó las capitulaciones:

Y después empezó a dar mensajes que parecían ‘vainazos’ en contra de Diana Celis:

“Igual, (Karol) es una mujer que no es materialista. No está pensando en qué me va a dar, pero uno siempre tiene que blindarse de todo ello. Es la mamá de mis hijos, una mujer maravillosa, increíble.