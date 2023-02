A través de la dinámica de la caja de las preguntas en Instagram, Daneidy Barrera, conocida popularmente como ‘Epa Colombia’, contó la cifra que le tocó darle a su expareja Diana Celis, después de finalizar la relación que duró cerca de 6 años.

Ante la insistencia de sus seguidores, la creadora de contenido decidió romper el silencio, luego de que le preguntaran sobre si ya había visto a la nueva novia de la futbolista.

Barrera, un poco molesta con el tema, indicó que no sabe quién es la nueva pareja de Celis, argumentando que quiere ser una buena ex, “que no se mete en su vida” .

“Quiero ser una buena ex. Una ex que no llama, que no le arruina su vida y que no se mete en su vida, sino que le desea lo mejor”, dijo.

‘Epa Colombia’ revela la millonada que le dio a su ex Diana Celis

No obstante, ‘Epa Colombia’ aprovechó el espacio para desahogarse y contó que le tuvo que dar 3.800 millones de pesos a Diana Celis tras la separación, dando a entender que no quiere saber nada de ella.

“Muy afortunada [Diana Celis] de haber tenido a una mujer tan trabajadora, que tuvo que darle casi el 50 %, 3.800 millones de pesos en propiedades y en efectivo”, precisó.

Finalmente, Barrera cortó el tema deseándole lo mejor a su ex y pidiéndole que valore lo que ella le dio porque “esa oportunidad no se le presenta dos veces”.

“Le deseo lo mejor, porque esas oportunidades no se presentan dos veces y que guarde y valore todo lo que yo le di, porque fue con mucho esfuerzo lo que logró al lado mío”, concluyó.