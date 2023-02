La propia Daneidy Barrera Rojas, nombre real de ‘Epa Colombia’, ha mostrado en sus perfiles de redes sociales la relación que tiene con su novia y no ha ocultado nada de lo que viven. Sin embargo, Karol Samantha tiene un perfil más bajo, no le gusta aparecer en muchas fotos o videos, aparte de no tener perfiles oficiales en Instagram o Facebook.

Sin embargo, hay varias páginas que se hacen pasar por ella, subiendo fotos en las que sale junto a la polémica empresaria de keratinas y también ofreciendo productos de salud y belleza. Algo que alertó a ‘Epa’ y por eso respondió una pregunta que le hicieron.

(Vea también: “Fue repentino”: trágica muerte dejó afectados a presentadores de ‘Día a día’ y más famosos)

Advertencia de ‘Epa Colombia’ por lo que pasa con su novia y las redes sociales

El pasado lunes 6 de febrero de 2023, mientras interactuaba con sus seguidores y resolvía asuntos de sus productos para el cabello, ‘Epa Colombia’ quiso cerrar un tema, que habitualmente le preguntan y causa confusión. “¿Qué tal son las pastas que vende Karol?”, fue el texto que le llegó y hacen referencia a las supuestas pastas para adelgazar que venden en nombre de su novia.

Pues, según la propia ‘influenciadora’, su pareja no tiene ninguna cuenta de Facebook, ni de Instagram, mucho menos para comercializar productos o vender este tipo de cosas:

(Vea también: “Como si estuviera vivo”: Vicky Dávila recuerda a su papá con recurso (muy usado) de redes)

“Yo tengo una relación, la cual, gracias a Dios, la he hecho privada y también pública [risas]. Karol no tiene Facebook, tampoco tiene Instagram, mucho menos vende unas pastas para adelgazar”.

Aunque pueda parecer algo menor, a Daneidy no le interesa que la relacionen con actividades dudosas o que puedan implicar problemas legales, ya que ella está saliendo de sus propios líos y en 2023 ha tenido un cambio significativo ante la justicia colombiana. Por eso, la joven bogotana reafirmó que no deben creerle a quienes publiquen en nombre de Karol Samantha:

Lee También

“Las cuentas alternas de ella, no son de ella, son personas que las crearon subiendo fotos de las dos, pero ella no sube nada. El día que Karol tenga un emprendimiento, yo la voy a apoyar y vamos a hacer las cosas bien, desde el principio”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Chismosa (@la_chismosa_news)

Para finalizar y aclarar a todas las personas que tienen esta duda, ‘Epa Colombia’ dijo de forma clara y directa lo que puede implicar para ella y su novia que las sigan relacionando con la venta de medicamentos, ‘fórmulas mágicas’ para perder peso u otros productos similares: “No vendemos pastas, no nos comprometemos con las pastas, las pastas con pastas para la salud. Y lo que hacemos es meternos en problemas, seguidos, judiciales. Se los juro”.