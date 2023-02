El año 2023 no había tenido muchas apariciones públicas de ‘Epa Colombia’, sí se han visto sus buenas obras en las cárceles femeninas y las promociones que tiene en sus negocios de productos y cuidado capilar. Pero iniciando febrero, con algunas publicaciones llamativas, la empresaria e ‘influenciadora’ volvió a ser tema en redes por otro de sus cambios físicos.

En la mañana del miércoles 1 de febrero, confesando que se sentía muy extraña y que había tenido pensamientos negativos, la bogotana se desahogó y llamó la atención de sus seguidores y de muchos medios de comunicación. Pero en la tarde de ese mismo día, volvió a subir algunas publicaciones y dio para muchas preguntas sobre un tratamiento especial en su rostro.

‘Epa Colombia’ mostró el doloroso tratamiento para quitarse las pecas

Sobre el mediodía, después del mencionado desahogo y habiendo promocionado sus productos y peluquerías, ‘Epa’ anticipó que iba a llevarse a cabo un tratamiento facial. Pero no lo presentó como si fuera algo agradable:

“Más tarde te muestro mi cara, estén pendientes, que te voy a mostrar cómo queda mi cara. Me la voy a quemar.

Me voy a hacer un ‘Morpheus’, es un peeling”

Según lo que dijo, el primer tratamiento que contó es para tener la piel más firme y vital, mientras que el segundo es para limpiar, corregir imperfecciones y manchas. Pero, según comunicó la misma Daneidy Barrera Rojas (nombre real de la ‘influenciadora’), esto lo hace para quitarse las pecas que no le gustan y así lo escribió en una de sus publicaciones:

“Es anestesia, amigas, para empezar, qué dolor.

Es que, no sé por qué no me gustan las pecas

Obvio, mi novia me ama así, pero no me gustan”

El primer video mostraba que le estaban inyectando anestesia en los cachetes y a la empresaria de keratinas le dolía y no ocultaba el malestar. Sin embargo, cuando se esperaba que hiciera efecto este medicamento, no sirvió mucho porque después se vieron más reacciones de dolor.

Además, la explicación que dio ‘Epa’, da a entender que no lleva un buen tiempo aguantando estos procedimientos, en busca de verse como quiere: “Llevo 2 años tratándome la piel y sí he visto el cambio. Porque, no solo me quita las pecas, me ayuda a afinar la piel para que me quede superlinda, cuando me maquillo”.

Y el momento de más impresión, se vio cuando empezaron a ‘quemar’ el rostro y ‘Epa Colombia’, a pesar de la anestesia que le aplicaron, reaccionó con mucho dolor. No solo los gestos de su cara, también la forma de apretar su ropa con las manos, reflejó que no era nada cómodo lo que estaba pasando en esa camilla.

Al final, para ratificar que el término ‘quemar’ era real, la joven mostró el resultado y su rostro muy rojo y con heridas, producto del tratamiento. Seguramente se demorará unos días en volver a mostrarse al público, cuando ya esté recuperada y con normalidad.