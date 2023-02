En marzo de 2014, colegas y medios en los que trabajaba en ese momento la bugueña, confirmaron que había sufrido la pérdida de su padre. Y a poco de cumplir 9 años de su desaparición, Vicky Dávila aún lo recuerda con amor y dolor.

Así se vio en la publicación que hizo el pasado martes 7 de febrero de 2023, por medio de un video que subió a sus diferentes cuentas de redes, en el que causó extrañeza que usara una aplicación tecnológica para animar una foto de cuando Gustavo Dávila era joven.

(Vea también: “Fue repentino”: trágica muerte dejó afectados a presentadores de ‘Día a día’ y más famosos)

En la imagen se puede ver la foto, a blanco y negro, en la que aparece el rostro del padre de Vicky. Pero lo realmente extraño es cuando los ojos y la boca empiezan a moverse, como si fuera una animación o video de la actualidad.

La directora de Semana usó una aplicación, de esas que ahora son tan comunes para editar videos virales, para ver la cara del señor Gustavo moverse y así recordarlo como si estuviera vivo. Eso mismo contó en un texto que se ve en la parte inferior de la pieza audiovisual:

(Vea también: “Una pocilga con ratas”: Nina Caicedo dio detalles de su traumática retención en México)

“Gustavo Dávila, mi papá jovencto… Ya no está y un efecto de TikTok me permitió verlo, como si estuviera vivo. Me gustó y, a la vez, me dolió…”.