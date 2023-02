La mentira, piadosa o no, es una forma expresión o manifestación que forma parte del día a día de los seres humanos. Algunos evitan caer en ella, y otros la incorporan en sus vidas con intenciones claras.

Sin embargo, estas toman otra dimensión o relevancia cuando se trata de farsas dichas por figuras públicas, llegando, incluso, a desatar escándalos.

Existe un sinfín de razones por las que las celebridades mienten, pero en su mayoría lo hacen por puntos claves como: vergüenza, miedo a la desaprobación, para proteger a alguien, poder adquisitivo y más.

En Colombia y en el mundo son varios los famosos que han mentido, pero muchos han quedado al descubierto.

Gerard Piqué habría mentido sobre alianza con Casio

Luego del lanzamiento de la canción de Shakira con Bizarrap, como parte de las ‘BZRP Music Sessions’, en la que Piqué y Clara Chía son mencionados, el exfutbolista no se quedó callado.

La colombiana no solo encendió la polémica al referirse a su ex y a su actual novia con un juego de palabras, sino que involucró a cuatro marcas de renombre como: Casio, Rolex, Ferrari y Renault, fabricante del Twingo.

Ante esto, el empresario apareció en un ‘streaming’ de la plataforma Twitch para promocionar la ‘Kings League’, y allí respondió, indirectamente a la canción, y anunció una supuesta alianza con Casio.

“Por cierto, Casio nos ha dado estos relojes. Hemos llegado a un acuerdo con Casio, la ‘Kings League’ ha llegado a un acuerdo con Casio”, aseveró en medio de risas en la transmisión. De hecho, tenía con él un reloj que le obsequió a el youtuber y su amigo Ibai. “Este reloj es para toda la vida, ¿eh?”, señaló.

Sin embargo, todo se habría tratado de una mentira. Casio desmintió a Piqué a través del medio ‘20 minutos’.

“Nuestra posición siempre ha sido y será neutra. Estamos por encima de todo eso. Estamos encantados con las respuestas de los fans. Casio siempre ha contestado con inteligencia, elegancia e ingenio”, negado así que exista un patrocinio o acuerdo con el exdeportista.

“Si algo hemos aprendido estos días leyendo los comentarios, es que Casio es una marca querida en todo el mundo y por todo el mundo”, y agregaron: “Como no somos patrocinadores oficiales de ningún bando, apostamos por un espacio de respeto y concordia”.

Meghan Markle, y sus tres mentiras en controvertido documental

Pocos días después de que saliera a la luz el documental de Netflix ‘Harry y Meghan’, fuentes de la casa real británica habrían desmentido algunas de las declaraciones de la duquesa de Sussex al diario The Times.

En la producción que consta de seis capítulos, la exactriz se quejó de que cuando llegó al palacio de Buckingham no le ofrecieron ninguna ayuda para prepararse como miembro de la familia real, pero el medio inglés indicó que eso habría sido falso, según su fuente.

“Podemos revelar que, seis meses antes de que la pareja se casara en mayo de 2018, el entonces secretario privado de Harry, Ed Lane Fox, conocido como ‘Elf’, presentó a Meghan un dossier de 30 puntos ampliamente documentado, lleno de información y contactos útiles para la vida que estaba a punto de emprender”.

Y agregó: “El dossier cubría moda, la familia real y la constitución, las damas de compañía, los jefes de departamento de la institución, las artes de Reino Unido, la Charity Comission y la vida pública. Cada sección sugería un experto que podría ayudar a Meghan”.

Asimismo, el informante señaló que es completamente falso que el palacio le prohibió a Markle invitar, además de su madre, a más personas de su familia a su boda con Harry.

“Jamás dimos ningún tipo de consejo o recomendación sobre quiénes de sus familiares y amigos debían o no venir a su boda. Tengo un recuerdo muy claro de Meghan diciendo que tenía una sobrina que en otras circunstancias le hubiera gustado poder invitar, pero que no quería invitarla porque eso la pondría bajo un escrutinio intenso”, indicó la persona que no fue identificada.

Finalmente, aclararon que la entrevista que Meghan y Harry ofrecieron a la BBC luego del anuncio de su compromiso fue hecha a gusto de la duquesa y que no hubo terceros involucrados. “Cada una de las palabras de esa entrevista fue la que ellos quisieron decir. Meghan controló cada minúsculo detalle sobre cómo debía hacerse público su compromiso”.

Exesposa de Hassam reveló la verdad detrás de una entrevista del humorista

En medio del escándalo de su divorcio, Gerly Hassam Gómez, más conocido como Hassam, fue desmentido por su exesposa sobre un hecho ocurrido en una entrevista que él ofreció al programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’.

El comediante contó a través de las cámaras de dicha producción que se estaba separando de Tatiana Orozco y, que, además, estaba pasando por una crisis emocional. Pero, poco después, el artista aseguró que esa entrevista había sido manipulada.

Sin embargo, Orozco lo refutó y aseguró que su expareja estaba mintiendo, y que por esa conversación el bogotano recibió un pago.

“El sacó primero una nota y [luego] dice que los de ‘Lo sé todo’ manipularon esa nota y yo hablé con la persona del programa y dijo: ‘Nosotros no manipulamos nada’. Es más, él pagó por esa nota”, aseveró la mujer a través de una transmisión en vivo a través de su Instagram.

A ‘Epa Colombia’ la desmintieron sobre lío con escoltas

Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’, es una de las famosas colombianas que ha estado inmersa en un sinfín de escándalos, en donde la mentira también ha sido protagonista. Y entre sus tantos conflictos, resalta uno que se presentó en agosto de 2022.

A través de redes sociales, una mujer llamada Valentina Pérez contó que había pasado por un desagradable momento a cuenta de ‘Epa Colombia’ y su equipo de escoltas.

Según señaló la joven, ella y su familia se encontraban dentro de su vehículo haciendo una larga fila para comprar en McDonald’s, cuando de un momento a otro una camioneta, en la que iba la ‘influenciadora’, se coló, situación que provocó una discusión con la empresaria de keratinas y hasta se presentaron disparos al aire por parte de los hombres que la protegen.

Luego, Barrera salió en defensa de su esquema de seguridad y aseguró que las cosas no habían ocurrido de esa manera. Además, indicó que Valentina estaba “borracha”, y que el padre de esa joven le hizo reclamos con groserías.

Sin embargo, Pérez la desmintió explicando que ella no estaba en estado de ebriedad y expresó que no solo ella y su padre fueron los afectados, sino que también estaba su hermano, un menor de edad.

También detalló que los escoltas se sobrepasaron y “amenazaron con un arma”, por lo que presentó una denuncia ante las autoridades “por petición de la Policía y del establecimiento”.

Dani Alves mintió en caso de abuso

El futbolista brasileño Dani Alves está siendo acusado de un delito de abuso al agredir, presuntamente, a una mujer en un baño privado de una discoteca de Barcelona la noche del pasado 30 de diciembre.

Alves, que se encuentra interno en la cárcel Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires, en Barcelona, cayó en contradicciones luego de ser detenido, y el abogado defensor del deportista, Cristóbal Martell, aclaró por qué su cliente no fue honesto con las autoridades desde el inicio.

De acuerdo con el litigante, quien también defendió a Lionel Messi hace algunos años en su caso por fraude fiscal en España, señaló que Alves se contradijo en varias ocasiones con la finalidad de evitar que se supiera la infidelidad que tuvo hacia su esposa Joana Saenz.