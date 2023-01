Gerly Hassam Gómez, reconocido humorista colombiano, sorprendió a sus seguidores este martes 17 de enero con un duro y emotivo mensaje en sus redes sociales, en el que habló de los más recientes años de vida.

Hassam: mensaje sobre su exesposa, muerte de su mamá, cáncer y más

A través de Twitter, Hassam, quien se dio a conocer por su rutina de comedia en el programa ‘Sábados Felices’, se desahogó y comenzó refiriéndose al cáncer que le diagnosticaron en 2019, el cual calificó como una “dura batalla”, que en algún momento pensó que no iba a superar.

“Cuando perdí todo el cabello por las quimios y el trasplante de médula, sentí que iba a ser la última batalla“, escribió el humorista.

Gómez Parra contó que, además del cáncer, también lo afectaron tres sucesos que se juntaron en la época menos esperada: el fallecimiento de su mamá, la muerte de una de sus mascotas y la pandemia —se quedó sin trabajo—.

Asimismo, el comediante indicó que el divorcio de su entonces esposa, Tatiana Orozco, terminó de completar una época difícil, en la que muchas personas lo criticaron sin conocer las circunstancias.

“Falleció mi mamá, perdí a una de mis mascotas. Me quedé sin trabajo, llegó la pandemia. Luego, me divorcié de la única mujer con la que he convivido, la mamá de mis dos hijas. Han sido años bastante difíciles […] No era la última batalla, era el inicio de la peor etapa de mi vida”, añadió.

La mamá de mis dos hijas.

Han sido años bastante difíciles.

Y a pesar de que la gente opina, desconociendo las circunstancias, la comedia me ha permitido sobre llevar todo esto.

No era la última batalla, era el inicio de la peor etapa de mi vida.

Finalmente, Hassam confesó que gracias a sus hijas y a la comedia pudo superar los retos que le puso la vida, y que el cáncer le enseñó que, con fe y actitud, todo se puede lograr.

“He recibido comentarios terribles, burlas, mis hijas han sido insultadas, y aún así seguimos aquí. El cáncer me enseñó que la única cura es la actitud, la fe. Mientras me despierte cada mañana, escuche reír a mis hijas, y al mirarme al espejo sienta respeto por mi historia, lo demás es un chiste flojo“, concluyó.