El humor cruel parece ser el más agudo y sabroso de hacer hasta que nos toca, para cerrar este día del humorista, hoy se me fue mi mamá, Lucía, 8 años batallando contra el cáncer, ojalá tuviera yo la mitad de su fuerza, tantos sueños que le quedé debiendo, su película, el libro de poesías, la serenata con Proculo, no alcancé. Pero lo que me enseñó estará conmigo siempre. Acompáñenme por favor con una oración para que Jesús me la reciba y desde el cielo siga sonriendo con mis estupideces.