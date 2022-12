Una columna del polémico presentador británico Jeremy Clarkson en el tabloide ‘The Sun’, en la que dijo que “odiaba a nivel celular” a la duquesa de Sussex, Meghan Markle, ha sido el artículo más denunciado y que más quejas ha recibido por parte de los lectores.

Clarkson, que se hizo famoso en el programa de televisión sobre automovilismo ‘Top Gear’, se vio obligado a pedir al periódico británico que retirara su artículo, publicado el viernes.

El también presentador, de 62 años, emitió su escandalosa opinión luego de que Netflix estrenada todos los capítulos de la docuserie ‘Harry y Meghan’ en la que los duques de Sussex hicieron varias revelaciones sobre la monarquía británica.

Además, aseguró que las personas de su edad piensan de la misma manera, pero que le “desespera” ver cómo la gente más joven, en especial las mujeres, piensan que ella es ‘cool’.

En otra parte del texto, Clarkson comparó su odio hacia Markle con el que tiene en contra de la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, o la asesina en serie Rose West.

West fue una asesina serial que, junto con su esposo Fred, mató a al menos a 12 niñas durante 20 años en Reino Unido en las décadas de 1970 y 1980.

Si bien, el presentador creía que recibiría apoyo por sus palabras, resulta que ocurrió todo lo contrario. Por tal situación, el hombre recurrió a su cuenta de Twitter para asegurar que no lo volverá a hacer.

Oh dear. I’ve rather put my foot in it. In a column I wrote about Meghan, I made a clumsy reference to a scene in Game of Thrones and this has gone down badly with a great many people. I’m horrified to have caused so much hurt and I shall be more careful in future.

— Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) December 19, 2022