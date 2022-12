Como era de esperarse, la segunda parte del documental Harry y Meghan, basado en los últimos años de la vida de los duques de Sussex, revolucionó a los internautas con las nuevas revelaciones que hizo la pareja sobre la familia de la fallecida reina Isabel II.

Los primeros capítulos del documental se estrenaron en la plataforma de Streaming el pasado 8 de diciembre y ayer, los espectadores pudieron ver otros tres. En ellos, la pareja habló sobre su relación, la intimidad de su matrimonio y las diferentes polémicas que protagonizaron con la familia Real.

Tyler Perry, el actor de Hollywood que ayudó a Harry y Meghan en Estados Unidos

En los capítulos más recientes, el príncipe Harry, duque de Sussex y Meghan Markle, su esposa, contaron cómo fue su llegada a Estados Unidos, luego de alejarse de la Corona Británica. Contrario a lo que muchos de sus fanáticos pensarían, no fue un familiar quien les dio la bienvenida al país norteamericano, fue un actor de Hollywood quien se convirtió en su ‘casero’ y amigo personal.

“Pasó el tiempo y un día en Canadá le llamé, años después, era la primera vez que hablábamos. Yo estaba muy mal, no hacía más que llorar y llorar. En ocasiones es más fácil abrirte con alguien que no te conoce de nada y eso me sucedió con Tyler”, confesó Meghan sobre el productor, que les dejó una de sus casas para cuando llegaran a Estados Unidos.

Tyler, como lo explican los duques, se convirtió en su ángel de la guarda en los momentos más difíciles, por eso no lo dudaron al momento de buscar un padrino para su hija menor Diana Lilibet.