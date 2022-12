En los nuevos tres capítulos publicados en la plataforma de ‘streaming’, el príncipe Harry cuenta detalles de las dificultades que afrontó con el ahora rey Carlos III y el príncipe de Gales, William, cuando negociaron su salida de la Casa Real, en enero de 2020.

Asimismo, el duque también se refirió a los titulares y artículos negativos hacia Meghan Markle, que, según Harry, su familia no hizo nada para desmentir.

El hijo menor del rey, relató cómo fue la reunión que sostuvo con su familia el 13 de enero de 2020 en Sandringham, en el este de Inglaterra, donde les expresó sus planes de dejar de lado sus deberes como miembro de la realeza y mudarse al extranjero.

De acuerdo con Harry, le hicieron varias propuestas, pero él había optado por tener su trabajo para ser financieramente independiente y, al mismo tiempo, cumplir con compromisos públicos para apoyar a su abuela, la fallecida reina Isabel II.

Sin embargo, vivió un “aterrador” momento con su hermano, el heredero al trono.

En uno de los episodios del documental, Harry explicó que su familia no estaba para nada de acuerdo con su decisión, y detalló la inesperada reacción del príncipe William. “Fue aterrador que mi hermano me gritara y me gritara, y que mi padre dijera cosas que simplemente no eran ciertas. Y mi abuela, ya sabes, sentada en silencio asimilando todo”.