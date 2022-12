En septiembre de 2021, cuando el príncipe Harry y Meghan Markle ya tenían más de un año de casados (aquí cómo se conocieron y su historia de amor), protagonizaron una de sus tantas polémicas. La pareja fue invitada al Global Citizen Live, un evento que buscaba, para ese año, luchar contra la pobreza, el cambio climático y la pandemia del coronavirus.

El problema surgió después, cuando los duques de Sussex, cuya mansión está avaluada en 14 millones de dólares, fueron acusados por los medios ingleses y en redes sociales de ser unos “hipócritas”, ya que ambos viajaron en jet privado a su vuelta a California y no en vuelo comercial.

Esta situación, y las otras que puso en el ojo del huracán a Markle (que cobra millonada por charla), dieron pie para que la revista de sociedad inglesa ‘Tatler’ la ubicaran en el primer lugar de un listado que denominó “trepadores sociales”.

La duquesa de Sussex estuvo acompañada en ese listado por otras personalidades inglesas y estadounidense como: John Bercow, Jerry Hall, Keith Tyson, Sharon White, Loretta Basey, Jamie Redknapp, Richard Caring, Teddy Williams y Kent Adonai.

“La cima del palo encebado. No es la típica historia de pobreza a riqueza, ella recibió educación privada y su papá ganó un Emmy por la dirección de iluminación, pero en Ralph & Russo (marca del vestido que llevó en las fotos oficiales de su compromiso) encontró el rol que le quedaba a la perfección: el elemento rudo para arrastrar a la familia real al siglo XXI”, argumentaba la publicación sobre el nombramiento que le dio a Markle.

Sin embargo, uno de los primeros en darle ese calificativo a la esposa de Harry fue el presentador de televisión Piers Morgan.

Morgan fue amigo de la exactriz hasta que ella inició su relación con el príncipe. “Aunque a algunas personas realmente les gusta Meghan, me temo que veo un poco de actriz en ella. Ella ha estado usando personas en su camino hacia lo que ahora es, por supuesto, la cima”, dijo el presentador.

“Ya no volví a escuchar de ella. Nunca. No me gustan las personas que se comportan así. Es un poco grosero. Me demostró que ella, me temo, es probablemente una trepadora social”, aseguró.