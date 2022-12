El reconocido paparazi de ‘El gordo y la flaca’ aseguró en ‘Lo sé todo’ que la artista del ‘Waka waka’ estaba muy enamorada de Gerard Piqué, al punto que él la vio “loca” por el exjugador, pero que hoy está desencantada y ni siquiera le dio el tal abrazo que, dicen, hubo en una cocina mientras el exdeportista lloraba.

“La decepción que tiene [Shakira] ahora es tremenda… es que le tiene un asco terrible [a Piqué]”, fue parte de la afirmación de Martin, que ha seguido desde el día uno el amor y desamor de ‘Shaki’ y Gerard, en dicho programa de entretenimiento.

(Vea también: Amiga de Clara Chía revela cómo la joven enamoró a Piqué)

Adicionalmente, el también periodista se mostró satisfecho con el hecho de que la artista barranquillera ya no esté junto al exdefensa del Barcelona. Es más, cree que fue un “regalo que le ha dado Dios” a la estrella de la música.

“Que Shakira se haya dado cuenta ahora, después de 12 años, del tipo de persona que es [Piqué], es un regalo, porque ella tiene 46 años [los cumple el 2 de febrero de 2023] y puede rehacer su vida. ¡Qué futuro le deparaba con un hombre que la estaba engañando constantemente! […] Shakira dejó su vida entera en Estados Unidos para trasladarse a Barcelona, renunciando a su carrera musical, por darlo todo por una relación, por un chico [Piqué] que era 10 años menor, pero se enamoró perdidamente y este chico le ha fallado, no solo con Clara Chía, sino infinidad de veces (…puede haber más de 50 infidelidades)”, añadió Jordi Martin en la citada fuente, se puede escuchar en este video:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lo Sé Todo Colombia (@losetodocol)

Cómo es Piqué, ex de Shakira, según Jordi Martin

Además de los calificativos ya mencionados, el paparazi expresó que el exfutbolista de España, “como persona, es nefasta”. Es más, recordó los varios encontronazos que han tenido con este y que, incluso, han terminado en golpes, y aseveró que ‘Shaki’ era “mucha mujer” para su ahora ex.

Lee También

“Gerard no es que no respete mi trabajo, es que no respeta a nadie, es una persona clasista, que te mira por encima del hombro. […] Shakira ha sido mucha mujer para Gerard Piqué y él es un tipo que le gusta ser el protagonista —de hecho, en la canción de ‘Monotonía’, Shakira lo dice— y yo creo que con ella él tenía un complejo de inferioridad, […] él es un inmaduro, y él ahora conoce a una chica, donde esa chica tiene 23 años y él es Gerard Piqué [saca pecho]. Entonces, él da una conferencia en Kosmos y la otra chica la ves mirándole con cara de se le cae la baba”, puntualizó Martin.

(Vea también: Cuántos hermanos tiene Shakira y quiénes son; uno murió en un accidente)

Cabe mencionar que el periodista solo destacó de Piqué su faceta como padre, tanto que, incluso, cree que tendrá más herederos, como se puede oír en el video de esta nota.