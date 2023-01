Aunque muchas veces se han dado quejas y denuncias de ‘Epa Colombia’, sin fundamentos o basadas en suposiciones. Esta vez mostró que desde Ecuador están comprando sus productos para el cabello y los comercializan con otro nombre, para así quitarle crédito y ganancias.

El inicio del 2023 trajo para Daniedy Barrera Rojas, nombre real de la joven empresaria, una sorpresa inesperada y que la llevó a manifestarse en la cuenta de Instagram de su marca. Con su estilo y un corto video, mostró lo que están haciendo con los tratamientos, keratinas y demás elementos que vende para el cuidado capilar.

En la primera historia que se vio en la cuenta de Instagram @epa_kera100k, relató que una mujer le compraba grandes cantidades y pagaba en euros y dólares. Esto no le pareció extraño, pero todo cambió cuando le empezaron a compartir videos de una cuenta de TikTok de una ecuatoriana:

“… una mujer compraba en euros y dólares, yo lo vi tan awwwww. Pero no sabía que ella me tapaba la marca mía, por poner la de ella, hasta que hace poco me enteré porque un video de TikTok se volvió viral y las personas me etiquetaban…”.