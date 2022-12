En los últimos días del 2022 se han visto las buenas obras de ‘Epa Colombia’, tanto con los empleados y colaboradores de su empresa de queratinas, como con personas en condición de indigencia y que pasan necesidades. Pero en sus redes sociales se ha visto que también sigue siendo protagonista de polémicas y comentarios que no gustan.

En esta oportunidad pareciera que, por cuenta de críticas y reclamos a su empresa, la joven subió una serie de historias en las que responde de forma vehemente y sin filtros. En un primer momento, pareciera que ella se dirige a las personas que distribuyen y venden sus productos, para después señalar a las personas que usan sus productos y no quedan contentos.

‘Epa Colombia’ responde a los que critican su empresa y sus productos

Antes de la fiesta de despedida de año que ‘Epa’ organizó para empleados y colaboradores, ella parafraseó con un mensaje que supuestamente le llegó como reclamo: “Ay, ‘Epa’, es que no me ha llegado el obsequio que me diste, te voy a ‘boletear’…”.

Aquí el video de ‘Epa Colombia’:

Después dejó salir todo lo que tenía para responder, dejando dudas sobre si el mensaje fue de una clienta común y corriente o alguien que vende sus productos:

“Amiga, tú tan grande y en esas bobadas. ¿Tú crees que yo me quedaría con algo?

¿Tú sabes lo bien que a mí me va? ¿Tú sabes todo lo que he logrado y lo agradecida que estoy contigo y con mi equipo de trabajo, para yo guardarme algo?

¿Tú crees que yo soy esas mariÇ3+@5 que guardan sus regalos y no los entregan y aparentan en las redes sociales?

¿Tú crees que yo estoy aquí por obra de arte? ¿Tú crees que todo lo que tengo es ‘caído del cielo’? (Risas)…”

Según la misma empresaria, el regalo prometido le llegaría próximamente a esa persona y así dejaría de lado los ataques y críticas que la molestaron.

Y después llegó una nueva historia, en la que ‘Epa Colombia’ destacaba que alguien elogiaba su producto, pero terminó señalando a los que se quejan de supuestos daños en el cabello, el cuero cabelludo y otros efectos que se han conocido en el pasado. Pero la respuesta fue para quienes supuestamente usan mal sus productos, que serían responsables de los efectos adversos:

“A unas, que el cabello se los dejo ‘súper chimba’. A otras, que se los dañó.

¿Por qué, si es el mismo producto? Es que no saben manejar el producto, porque el 50% lo pongo yo y el otro 50% lo pones tú…”

Según la empresaria, la idea es que acudan a sus peluquerías y locales para que el tratamiento sea el que ella recomienda y no se presenten inconvenientes: “Por eso siempre te digo, busca personas profesionales y aptas en la aplicación de queratina. Por eso te recomiendo mis peluquerías y mis distribuidores. ¿Si es el mismo producto, por qué se te tiene que dañar el cabello?”.