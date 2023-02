‘Epa Colombia’ pasa por una nueva etapa en su vida personal, en un tema sobre el que se refirió recientemente cuando indicó que quiere cambiar y que ya no será la misma que se conoce públicamente.

Esa intención de darle un vuelco a su realidad llega justo cuando se acerca el momento en el que se cumple el periodo para conocer la decisión final sobre su condena por los daños que ocasionó en Transmilenio en 2019.

El recurso de casación es la última y definitiva instancia en la justicia de Colombia, ante la cual ya no se podrá hacer ninguna apelación y a la que se llega después de la decisión tomada por el Tribunal Superior de Bogotá.

Ese asunto salió a colación después de que respondió en su cuenta personal de Instagram a una pregunta que le hicieron para ir a San José en California, Estados Unidos. Por eso, recordó que aún no puede visitar ese lugar.

“Este año cumplo mi condena. Recuerda que a mí no me colocaron la manilla, pero yo no podía hacer muchas cosas. Yo estoy en la Corte Suprema, pero todo va a salir muy bien porque yo he obrado muy bien”, aseguró la joven.

Daneidy Barrera Rojas, nombre real de ‘Epa Colombia, aprovechó para pedir apoyo con esa complicación que tiene debido a la condena impuesta por vandalizar una estación de Transmilenio.

“Me gustaría que alguien me ayudara a salir del país, que me dijera: ‘Estos son los papeles, hacia este lado se tiene que ir’. Porque me dicen: ‘La voy a ayudar’ y me resultan es robando”, indicó.

Cabe resaltar que la empresaria de keratinas e ‘influenciadora’ tuvo hace algunos meses unas vacaciones en México, donde vivió un suceso sorpresivo con unos policías.

Este es el video en el que la bogotana se refirió a la situación sobre su condena y el inconveniente por el que no tiene facilidad para moverse por fuera de Colombia.